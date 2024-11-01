  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةأفريقيا

مجلس الأمن الدولي يدعو لحل "واقعي" لنزاع الصحراء الغربية

١ نوفمبر ٢٠٢٤

صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية قوة حفظ السلام بالصحراء الغربية لمدة عام آخر. ودعا المجلس أطراف النزاع لتبني حل "واقعي" للنزاع. وحصد القرار 12 صوتا وامتنعت روسيا وموزمبيق، واحتجت الجزائر بعدم المشاركة في التصويت.

https://p.dw.com/p/4mUNT
UN Sicherheitsrat | Sitzung zu Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah
صورة من: David Dee Delgado/REUTERS

دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس (الخميس 31 نوفمبر/ تشرين الأول 2024) إلى حل سياسي "واقعي ومقبول" في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، في قرار مدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة فيها لمدة عام. ويمدّد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2025. ويشدّد النص على وجوب التوصّل إلى "حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين" لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة. 

استياء جزائري بسبب "الصحراء الغربية"

وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس. ولم تصوت الجزائر التي رُفض تعديلاها المقترحان على النص، احتجاجا على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. ويدعو النص إلى "تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما" ويعتبر أن "الوضع الراهن غير مقبول".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويبسط المغرب سيطرته على نحو 80 بالمئة من هذا الإقليم ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تدعو بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991. وشكلت بعثة حفظ سلام لمراقبة الهدنة والمساعدة في إعداد استفتاء حول مستقبل الإقليم. لكن الخلافات حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء، وتصر المغرب حاليا على أنها مشروع الحكم الذاتي تحت سيادتها كحل وحيد لحل النزاع.

وحصدت الدبلوماسية المغربية تأييدا متزايدا لاقتراحها، آخرها ما حدث الأربعاء الماضي، حين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قبة البرلمان المغربي في الرباط بأن بلاده ستنشط "دبلوماسيا" في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع حول الصحراء الغربية. وقال ماكرون "بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية".

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

أرشيف: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية

ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي تأييد بلاده "سيادة المغرب" على إقليم الصحراء الغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
سياسة٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا قد طرح فكرة تقسيم الصحراء

تحليل: التقسيم هل يحل نزاع الصحراء الغربية؟

تحليل: التقسيم هل يحل نزاع الصحراء الغربية؟

تبدو مبادرة المبعوث الأممي في الصحراء الغربية بطرح فكرة تقسيم الصحراء أشبه ما يكون بمن يرمي حجرا في بركة راكدة. لكن ما دوافع طرح هذه الفكرة في مرحلة قطيعة بين الجزائر والمغرب وانسداد آفاق التفاوض مع جبهة البوليساريو؟
سياسة٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ

المحكمة الأوروبية تبطل اتفاقين تجاريين مع المغرب

المحكمة الأوروبية تبطل اتفاقين تجاريين مع المغرب

قالت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل انتهك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب. قرار رأت فيه الرباط "انحيازا". ما خلفيات الحكم وحيثياته؟
سياسة٤ أكتوبر ٢٠٢٤