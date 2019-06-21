مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإنهاء التوترات في الخليج

دعا مجلس الأمن الدولي الى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران، وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات لإنهاء التوترات في الخليج. وفي بيان صحافي أعدته الكويت وصدر بالإجماع، دان مجلس الأمن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، ووصفها بأنها تهديد لامدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين.

وبعد اجتماع دام ساعتين وافق مجلس الأمن على بيان لم يشر الى إيران بالتحديد، لكنه أوضح أنه يجب على جميع الأطراف التراجع عن المواجهات العسكرية التي يُخشى اندلاعها.

وجاء هذا الموقف الدولي المشترك بعد ساعات فقط من فرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي وثمانية من القادة الإيرانيين.

وقال البيان إنه يجب على جميع الأطراف المعنية وجميع دول المنطقة "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الإجراءات والعمل على الحد من التصعيد والتوتر".

مشاهدة الفيديو 01:38 شارك ترامب وصقور البيت الأبيض: هكذا دفعوني إلى حافة الحرب مع إيران... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3L1QJ ترامب وصقور البيت الأبيض: هكذا دفعوني إلى حافة الحرب مع إيران...

وأضاف البيان الذي أيدته روسيا، والولايات المتحدة "يحض أعضاء المجلس على معالجة الخلافات بطريقة سلمية ومن خلال الحوار".

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل منفصل إلى "خفض التصعيد والقيام بحوار، مع الاحترام التام للقوانين الدولية".

وخلال الاجتماع قدمت الولايات المتحدة أدلة قالت انها تظهر أن إيران كانت وراء الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عمان، وذلك باستخدامها غواصين قاموا بلصق ألغام بالسفينتين. لكن طهران كانت قد نفت مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

ومع ذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالوكالة جوناثان كوهين "إن الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك القدرات والدافع لتنفيذ هذه الهجمات هي إيران".

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ضغطت لذكر ان "جهات تمثل دولة" مسؤولة عن الهجمات على الناقلتين في البيان الصحفي، لكن روسيا رفضت هذه اللهجة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء الاتفاق النووي الايراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة ويسعى الأوروبيون لإنقاذه.

ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)