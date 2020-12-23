 مجلس الأخلاقيات الألماني يعارض منح امتيازات لمتلقيي لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الأخلاقيات الألماني يعارض منح امتيازات لمتلقيي لقاح كورونا

عبّر مجلس الأخلاقيات عن معارضته رفع القيود على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وذلك بسبب عدم وجود ضمانات في هذه المرحلة بعدم نقلهم للفيروس. كما عارض المجلس منح الأولوية في التطعيم للرياضيين المشاركين في المنافسات الدولية.

بلغ عدد الأشخاص في ألمانيا الذين تلقوا جرعة تلقيح واحدة على الأقل، مليونين من المرضى ومقدمي الرعاية وكبار السن.

بلغ عدد الأشخاص في ألمانيا الذين تلقوا جرعة تلقيح واحدة على الأقل، مليونين من المرضى ومقدمي الرعاية وكبار السن.

لا يرى مجلس الأخلاقيات الألماني، المكلّف بتقديم النصح للحكومة الألمانية، حتى الآن أيّ إمكانية لرفع القيود على حرية الأشخاص الذين تقلوا اللقاح ضد كورونا، قبل التأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم يعودوا ينقلوا العدوى للآخرين، وفق ما شدد المجلس في توصية نشرت اليوم الخميس (الرابع من فبراير/شباط 2021). وقالت عضو المجلس سيغريد غرومان إنه وحتى الآن، من المفترض أن اللقاحات المتاحة ستقلل من خطر الإصابة فقط.

من جانبها أكدت ألينا بويكس رئيسة مجلس الأخلاقيات خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "تخفيف القيود على المستوى الفردي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح" لن يكون قرارا حكيما. لذلك يجب على الأشخاص الذين تمّ تلقيحهم الاستمرار في وضع الكمامات واحترام قيود التباعد الاجتماعي.

وشددت رئيسة المجلس على أن القيود بعيدة المدى على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لها ما يبررها فقط طالما أن رعاية مرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض خطيرة، تهدد بإرهاق النظام الصحي بشكل حاد، وعند بلوغ مستوى "يمكن فيه الحد من هذا الخطر بنجاح، يجب رفع تدابير مكافحة الأوبئة التي تنطوي على انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للجميع".

وبلغ الخميس عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل في ألمانيا، مليونين من المرضى ومقدمي الرعاية وكبار السن. وقام مجلس الأخلاقيات واللجنة المسؤولة عن التطعيم باللقاحات والأكاديمية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا"، بتطوير  إطار قانوني أخلاقي للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا. ويقضي هذا الإطار بمنح الأولوية للمعرضين بشكل كبير لمخاطر الإصابة بالعدوى وكذلك ممن يشكلون مخاطر كبيرة على المجتمع فيما يتعلق بنقل العدوى.

وفي سياق متصل ذكر مجلس الأخلاقيات أنه لا يرى مبررا لمنح الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، أو غيرها، من المنافسات الدولية، الأولوية في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد. وقالت رئيسة المجلس، ألينا بويكس، اليوم: "الرياضيون المحترفون يواجهون مخاطر أقل بكثير مقارنة بالفئات الأكثر عرضة للخطر". وأضافت: "هذا هو ما يدفعني إلى القول إن الرياضيين المحترفين لا يندرجون تحت قواعد منح الأولوية، ولا يفترض أن يكون لهم استثناء من نوع خاص". وينطبق نفس المبدأ على مسألة السماح للمشجعين الذين تلقوا اللقاح بالفعل، بحضور الفعاليات الرياضية.

مشاهدة الفيديو 56:04

جعفر توك - "كم نحن بحاجة للأمل والإنسانية في زمن كورونا!"

تخفيف القيود قبل نهاية الشتاء؟

وفي سياق متصل أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم تأييده لبدء تخفيف الإجراءات المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل نهاية فصل الشتاء. وقال شبان لمجموعة الصحافة المحلية فونك "لا يمكننا البقاء في هذا الإغلاق الصارم طوال فصل الشتاء، مجتمعنا لن يتحمله"، في وقت يتزايد فيه نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة لمكافحة الوباء. من جانب آخر قال الوزير إن "الأرقام مشجعة ونشهد تراجعا كبيرا في الإصابات الجديدة".

لكن الوزير لم يشأ الالتزام ببدء تخفيف الإغلاق اعتبارا من شباط/فبراير، فيما يفترض أن تستمر القيود السارية الآن حتى 14 من الشهر الحالي. وحذر شبان بأنه "لا يمكن التحدث بيقين بشأن الوضع الذي سنجد أنفسنا فيه في 14 شباط/فبراير".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم عن تسجيل 14 ألفا و211 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وعن 786 حالة وفاة.

يذكر أنه تمّ تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 كانون ثان/يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة.

وفي المجموع، وصل عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و250 ألف حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 59 ألفا و776 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى مليوني شخص.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


مختارات

شبان لـDW: يجب فرض ترخيص لتصدير اللقاحات من أوروبا

يتصاعد الغضب في الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير تسليم لقاحات كورونا. وفي مقابلة مع DW دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لإيجاد آلية أوروبية تتمثل بحصول الشركات المصنعة للقاحات على ترخيص مسبق قبل التصدير لمناطق أخرى من العالم.  

تقارير: مساعٍ بألمانيا لتمديد وضع الطوارئ الوبائي حتى مطلع الصيف

تسعى الحكومة الألمانية لتمديد الوضع الاستثنائي الخاص بالأوبئة على المستوى الاتحادي، كي تتمكن من مواصلة اتخاذ التدابير الخاصة بالحماية من وباء كورونا. فإلى متى سيستمر هذا التمديد؟  

مواضيع ذات صلة

Israel Tel Aviv | Impfungen gestartet | Ichilov Krankenhaus

التلقيح ضد كورونا ـ كيف ومتى؟.. وما هي المخاطر والآثار الجانبية؟ 23.12.2020

هل هناك اختلاف بين اللقاحات؟ ماذا عن عملية التلقيح؟ ماهي الأعراض؟ ومتى لا يجب آخذ اللقاح؟. أسئلة لا زالت تحير ليس فقط الناس العاديين وإنما أهل الاختصاص نظرا لتعقد هذا الوباء الفتاك. هنا معلومات تهمك عن اللقاح ضد كورونا.

Coronavirus | Impfzentrum Deutschland | Frankfurt

ألمانيا تستعد لعملية التلقيح وثلث الألمان "سينتظرون مفعوله" 25.12.2020

بعد يومين تنطلق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في ألمانيا وفي باقي الدول الأوروبية. واستطلاع للرأي يرصد أن ثلثي الألمان مستعدون لأخذه بمن فيهم ناخبو "حزب البديل" الشعبوي الذين يبدون تشككا بوجود الفيروس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  