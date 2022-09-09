 مجلس اعتلاء العرش يعلن رسمياً تشارلز ملكاً لبريطانيا | DW الأخبار | DW | 10.09.2022

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مجلس اعتلاء العرش يعلن رسمياً تشارلز ملكاً لبريطانيا

تشارلز الثالث يصبح رسمياً ملكاً جديداً لبريطانيا. وتعد هذه الخطوة الدستورية أساسية في الاعتراف بسيادته.

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From left, Britain's Prince William, Camilla the Queen Consort, and King Charles III during the Accession Council at St James's Palace, London, Saturday, Sept. 10, 2022, where King Charles III is formally proclaimed monarch. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

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أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".

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