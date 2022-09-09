مجلس اعتلاء العرش يعلن رسمياً تشارلز ملكاً لبريطانيا

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تشارلز الثالث يصبح رسمياً ملكاً جديداً لبريطانيا. وتعد هذه الخطوة الدستورية أساسية في الاعتراف بسيادته.
في أول خطاب رسمي له بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، تعهد الملك تشارلز بخدمة بريطانيا مدى الحياة مثلما فعلت والدته، كما منح ابنه وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز. وسيُعلن تشارلز رسميا ملكا لبريطانيا غدا السبت.
أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".
على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.
نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية وقال إن وفاتها "لحظة حزن بالغ في العالم أجمع". ويخيم حزن عالمي بسبب وفاة الملكة، والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً عليها.
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