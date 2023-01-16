 مجلس أوروبا يدعو لإنشاء محكمة للمسؤولين الروس عن حرب أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2023

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مجلس أوروبا يدعو لإنشاء محكمة للمسؤولين الروس عن حرب أوكرانيا

دعا مجلس أوروبا إلى محكمة دولية خاصة بشأن الحرب ضد أوكرانيا. والهدف من هذه المحكمة هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد صوت الأعضاء لصالح القرار بالإجماع تقريبا، في خلاف لتصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.

صورة لجثث تم إخراجها من مقبرة جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية

صورة لجثث تم إخراجها من مقبرة جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بينما ينظر إليها شخص يرتدي بزة عليها "مدعو جرائم الحرب".

بالإجماع تقريبا، طالب مجلس أوروبا اليوم الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2023) بتشكيل محكمة دولية خاصّة لمحاكمة القادة الروس وكذلك البيلاروسيين المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا.

 

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وتبنّى ممثّلو الدول الأعضاء الـ46، بغالبية 100 عضو مؤيّد وامتناع عضو واحد، قراراً يستهدف القادة المدنيين والعسكريين الذين "خطّطوا أو أعدّوا أو أطلقوا أو نفّذوا" العدوان على أوكرانيا، من دون أن يسمّيهم.

 وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال اجتماع في ستراسبورغ "لولا قرارهم شنّ هذه الحرب العدوانية ضدّ أوكرانيا، لما حدثت الانتهاكات والدمار والموت والأضرار التي نجمت عن ذلك".

 ودعت الجمعية الدول الأعضاء في المجلس إلى إنشاء هذه المحكمة الخاصة بدعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 وتتوقّع الجمعية الحصول على "دعم سياسي" لهذا المشروع خلال قمّة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا، التي ستُعقد في مايو/ أيار في ريكيافيك.

 ويضمّ مجلس أوروبا 47 دولة، بينها بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي مثل مولدافيا وأرمينيا وأذربيجان.

السلطات الأوكرانية تجمع أدلة لإدانة الحكومة الروسية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 وكان البرلمان الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنّى الأسبوع الماضي نصّاً مشابهاً بأغلبية 472 صوتاً (19 عضواً صوّتوا ضدّه، وامتنع 33 عضواً عن التصويت).

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كانت قد دعت منتصف الشهر الجاري خلال زيارة إلى لاهاي إلى محاكمة القيادة الروسية أمام محكمة دولية خاصة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت بيربوك (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني) في خطاب بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي إن المحكمة خارج أوكرانيا يجب أن تستمد أحكامها من القانون الجنائي الأوكراني. ومن المفترض أن تكون المحكمة قادرة على التحقيق ضد القيادة الروسية ومحاكمتها.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

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    اغتصابات

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    إعدام أسرى

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  • Ukraine, Kiew | Russischer Drohnen Angriff

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    أربع مناطق

    وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

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    خيرسون

    في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

  • Ukraine Krieg | Rückeroberung Region Charkiw

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خاركيف

    في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

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    إيزيوم

    في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

  • Ukraine | Massengräber in Butscha

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    بوتشا

    أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


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