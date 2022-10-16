مجلدة ثويتس: عندما يذوب العملاق

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يُعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية. فمدى الارتفاع وسرعته مرتبط بحالة القطب المتجمد الجنوبي حيث يتجمع 90٪ من جليد العالم. وإحدى المجلدات هناك تمثل مصدر قلق للباحثين، وهي مجلدة ثويتس.
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
في دراسة جديدة، حذر علماء من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، أحد أكبر المناطق المتجمدة بالعالم، ما قد يؤدي لارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة.
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