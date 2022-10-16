 مجلدة ثويتس: عندما يذوب العملاق | المستقبل الآن | DW | 23.10.2022

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المستقبل الآن

مجلدة ثويتس: عندما يذوب العملاق

يُعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية. فمدى الارتفاع وسرعته مرتبط بحالة القطب المتجمد الجنوبي حيث يتجمع 90٪ من جليد العالم. وإحدى المجلدات هناك تمثل مصدر قلق للباحثين، وهي مجلدة ثويتس.

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Das Setzen neuer Messstangen auf dem Vadret Pers im Oberengadin. Im Rahmen vom Schweizerischen Gletschermessnetz (GLAMOS ? Glacier Monitoring in Switzerland). Von links nach rechts Dr. Romain Hugonnet, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH Zürich, Geograph und Glaziologe Dr. Andreas Linsbauer von der Universität Fribourg und Universität Zürich und Glaziologe Dr. Matthias Huss von der Universität Fribourg und der ETH Zürich. Aufgenommen am Montag, 12. September 2022, auf dem Pers Gletscher, Pontresina (KEYSTONE/Mayk Wendt)

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