 مجلدات في خطر | المستقبل الآن | DW | 16.01.2022

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المستقبل الآن

مجلدات في خطر

كيف تساهم المجلدات في رفع مستوى سطح البحر؟ يسعى الباحثون للعثور على إجابات في مجلدة الرون. ولتحقيق ذلك يستخدمون كابل الألياف الضوئية لقياس الزلازل الجليدية داخل المجلدة وكيفية تأثيرها على حركته أسفل الوادي.

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ARCHIV - 01.02.2013, ---: HANDOUT - Die grafische Darstellung zeigt einen Asteroiden (r) beim Vorbeiflug an der Erde. Asteroiden rasen sehr häufig an der Erde vorbei - meist aber in recht großem Abstand. Näher kommt unserem Planeten zu Anfang des nächsten Monats der Asteroid «2011 ES4». (Zu dpa Näher als der Mond: Asteroid «2011 ES4» fliegt an der Erde vorbei) Foto: -/ESA/P.Carril/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

متى يمكن أن يصطدم كويكب بالأرض؟ 09.01.2022

Die beiden Ärztinnen Sarah Schalinski (l) und Judith Schröer untersuchen am Donnerstag (12.01.2006) in der Rechtsmedizin des Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg die Leiche einer 87-jährigen Frau, die seit zwei Tagen tot ist. Nachbarn haben die Frau vor zwei Tagen gefunden. Sie lag am Fuß der Treppe zu ihrer Wohnung, die Handtasche noch am Arm; der Staatsanwalt ordnete sofort eine Obduktion an. Nun soll die junge Ärztin Licht ins Dunkel bringen: War es ein natürlicher Tod? Oder hat jemand nachgeholfen? Foto: Patrick Lux dpa/lno (zu dpa-Reportage: Wie starb Anna Breitenbach? - Skalpell und Formalin klären manches Verbrechen auf - Doch Rechtsmediziner fürchten den Tod ihrer Kunst vom 09.02.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رحلة افتراضية داخل الجسد 09.01.2022

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Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta Sendedatum: 11. Dezember 2021 Thema: Klimakatastrophe in Bangladesch und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung Beschreibung: Bangladesch kämpft darum, sich über Wasser zu halten. Bis 2050 wird jeder siebte Einwohner des Landes durch klimabedingte Faktoren vertrieben werden. Fotograf: © tvf (Stills aus einer tvf-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش 09.11.2021

تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.

NSW Fire and Rescue officer protects the Colo Heights Public School from being impacted by the Gospers Mountain fire near Colo Heights south west of Sydney, Australia, November 19, 2019. AAP Image/Dean Lewins/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA. TPX IMAGES OF THE DAY

وجهة نظر: المحاكم هي الحل الأمثل لمكافحة التغير المناخي 10.08.2021

حذر تقرير أممي جديد من ارتفاع درجات الحرارة. ورغم ذلك، لم يفعل قادة العالم وأكبر الملوثين للبيئة سوى القليل. لذا يرى الصحافي المتخصص في شؤون البيئة بـDW ستيوارت براون أن اللجوء إلى المحاكم في قضايا المناخ هي الحل الوحيد.

FILE - In this Aug. 3, 2011 file photo, Texas State Park police officer Thomas Bigham walks across the cracked lake bed of O.C. Fisher Lake in San Angelo, Texas. Global warming is rapidly turning America into a stormy and dangerous place, with rising seas and disasters upending lives from flood-stricken Florida to the wildfire-ravaged West, according to a new U.S. federal scientific report released Tuesday, May 6, 2014. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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مع انطلاق أول قمة للتكيف مع المناخ تنظمها هولندا، يجتمع زعماء من كل أنحاء العالم افتراضيا لجعل كوكب الأرض أكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ. ويعد التكيف مع تأثيرات تغير المناخ أحد ركائز اتفاق باريس البيئي.