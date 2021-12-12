مجلدات في خطر

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كيف تساهم المجلدات في رفع مستوى سطح البحر؟ يسعى الباحثون للعثور على إجابات في مجلدة الرون. ولتحقيق ذلك يستخدمون كابل الألياف الضوئية لقياس الزلازل الجليدية داخل المجلدة وكيفية تأثيرها على حركته أسفل الوادي.
يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
حذر تقرير أممي جديد من ارتفاع درجات الحرارة. ورغم ذلك، لم يفعل قادة العالم وأكبر الملوثين للبيئة سوى القليل. لذا يرى الصحافي المتخصص في شؤون البيئة بـDW ستيوارت براون أن اللجوء إلى المحاكم في قضايا المناخ هي الحل الوحيد.
مع انطلاق أول قمة للتكيف مع المناخ تنظمها هولندا، يجتمع زعماء من كل أنحاء العالم افتراضيا لجعل كوكب الأرض أكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ. ويعد التكيف مع تأثيرات تغير المناخ أحد ركائز اتفاق باريس البيئي.
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