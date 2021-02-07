مجلدات اصطناعية لمقاومة الجفاف

ناقوس خطر .. ماذا لو فشلنا في التصدي للتغير المناخي؟

يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.