مجلدات اصطناعية لمقاومة الجفاف

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تعاني المناطق الجبلية في الهند من الجفاف وندرة المياه بسبب أزمة المناخ. سنتعرف في حلقة اليوم على مهندس هندي يقوم بتكوين كتل جليدية اصطناعية لتأمين المياه فيما بعد لري الحقول بانتظام.
يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
تتجه الأنظار لقمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ في غلاسكو (كوب 26)، التي تحمل برنامجا طموحا لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. قادة العالم يواجهون تحديا كبيرا: الفشل ممنوع في ظل تفشي الفيضانات وحرائق الغابات. فهل تنجح القمة؟
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
نزوح المزيد من البشر على مستوى العالم بسبب التغير المناخي يفوق النزوح بسبب الحروب. يحذر البنك الدولي من أن استمرار التغير المناخي الذي تسبب فيه البشر، على نفس المنوال قد يعني وجود 180 مليون نازح بسبب المناخ حتى عام 2050.
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