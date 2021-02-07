 مجلدات اصطناعية لمقاومة الجفاف | المستقبل الآن | DW | 14.11.2021

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المستقبل الآن

مجلدات اصطناعية لمقاومة الجفاف

تعاني المناطق الجبلية في الهند من الجفاف وندرة المياه بسبب أزمة المناخ. سنتعرف في حلقة اليوم على مهندس هندي يقوم بتكوين كتل جليدية اصطناعية لتأمين المياه فيما بعد لري الحقول بانتظام.

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الماء هو الحياة 14.11.2021

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September 2, 2018 - (02/09/2018) Quienes padecen anorexia persiguen obsesivamente la delgadez y comen cada vez menos para bajar mÃ¡s de peso. PROHIBIDO EL USO O REPRODUCCIÃN EN COSTA RICA

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