مجلة تايم الأمريكية تمنح جو بايدن وكامالا هاريس لقب "شخصية العام"

منحت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لقب شخصية العام 2020 وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال في بيان أمس الخميس (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020): " لتغيير التاريخ الأمريكي، ولإظهار أن قوى التعاطف أكبر من روح الانقسام ولمشاركة رؤية تحقيق التلاحم والتقارب في عالم يسوده الحزن، فإن مجلة تايم قررت منح جو بايدن وكامالا هاريس لقب شخصية العام 2020".

وقد حقق بايدن وهاريس الفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد خوضهما حملة انتخابية مركزة وحذرة بشدة، إذ تعهد الاثنان خلالها بتوحيد البلاد، وإنهاء فوضى دونالد ترامب والسيطرة على جائحة فيروس كورونا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وقد أمضى بايدن البالغ من العمر 77 عامًا معظم مسيرته في العمل السياسي في واشنطن، حيث شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في حين أن هاريس هي أول أمريكية من أصل أفريقي (لان والدها جامايكي) وأول امرأة من أصل آسيوي (لان والدتها هندية) تشغل منصب نائب الرئيس.

وكشفت مجلة التايم في وقت سابق من أمس الخميس عن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل لقب شخصية العام، حيث ضمت كل من الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، وعاملين في مجال الرعاية الصحية في فرونت لاين وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، وحركة تحقيق العدالة العرقية.

وقد اختارت مجلة تايم العام الماضي ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرغ لنيل لقب شخصية العام.

هـ.د، ز.أ.ب (د ب أ)