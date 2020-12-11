مجلة تايم الأمريكية تمنح جو بايدن وكامالا هاريس لقب "شخصية العام"

منحت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لقب شخصية العام 2020 وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال في بيان أمس الخميس (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020): " لتغيير التاريخ الأمريكي، ولإظهار أن قوى التعاطف أكبر من روح الانقسام ولمشاركة رؤية تحقيق التلاحم والتقارب في عالم يسوده الحزن، فإن مجلة تايم قررت منح جو بايدن وكامالا هاريس لقب شخصية العام 2020".
وقد حقق بايدن وهاريس الفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد خوضهما حملة انتخابية مركزة وحذرة بشدة، إذ تعهد الاثنان خلالها بتوحيد البلاد، وإنهاء فوضى دونالد ترامب والسيطرة على جائحة فيروس كورونا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وقد أمضى بايدن البالغ من العمر 77 عامًا معظم مسيرته في العمل السياسي في واشنطن، حيث شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في حين أن هاريس هي أول أمريكية من أصل أفريقي (لان والدها جامايكي) وأول امرأة من أصل آسيوي (لان والدتها هندية) تشغل منصب نائب الرئيس.
وكشفت مجلة التايم في وقت سابق من أمس الخميس عن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل لقب شخصية العام، حيث ضمت كل من الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، وعاملين في مجال الرعاية الصحية في فرونت لاين وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، وحركة تحقيق العدالة العرقية.
وقد اختارت مجلة تايم العام الماضي ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرغ لنيل لقب شخصية العام.
هـ.د، ز.أ.ب (د ب أ)
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الخارجية: أنتوني بلينكن
كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري
اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد
عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس
شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان
عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز
كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع