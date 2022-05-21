مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا

في عام 2020 شجعت حركة "إسقاط سارس" الشباب للنزول إلى الشوارع في مختلف المدن النيجيرية. كانت التظاهرات سلمية وحازمة وطالبت بحل وحدة سارس، وهي وحدة شرطة خاصة لمكافحة السرقات. لكن في 20 أكتوبر 2020 فتح الجيش النيجيري النار على متظاهرين سلميين عند بوابة ليكي في ولاية لاغوس، وتم بث تصوير قمع الاحتجاج مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يسلط الفيلم الضوء على هذه المأساة من خلال منحه مساحة للنيجيريين المصرين على مواصلة احتجاجهم على ممارسات وحدة سارس، الذين كان بعضهم شاهدا على مجزرة ليكي.

مواعيد البث

DW عربية

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الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 11:15 UTC

الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 16:15 UTC

الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 01:15 UTC

الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC

الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC

الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 22:15 UTC

الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023 – 15:15 UTC

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