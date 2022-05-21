 مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا | تقارير جديدة | DW | 19.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا

انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاجات ضد عنف الشرطة الوحشي في نيجيريا في عام 2020. لكن كفاحهم من أجل إسقاط وحدة الشرطة سارس الخاصة الخطيرة انتهى بوقوع مجزرة.

Nigeria I Proteste gegen Polizei

Sendung Dokumentation Nach dem Lekki-Massaker Polizeigewalt in Nigeria

في عام 2020 شجعت حركة "إسقاط سارس" الشباب للنزول إلى الشوارع في مختلف المدن النيجيرية. كانت التظاهرات سلمية وحازمة وطالبت بحل وحدة سارس، وهي وحدة شرطة خاصة لمكافحة السرقات. لكن في 20 أكتوبر 2020 فتح الجيش النيجيري النار على متظاهرين سلميين عند بوابة ليكي في ولاية لاغوس، وتم بث تصوير قمع الاحتجاج مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
يسلط الفيلم الضوء على هذه المأساة من خلال منحه مساحة للنيجيريين المصرين على مواصلة احتجاجهم على ممارسات وحدة سارس، الذين كان بعضهم شاهدا على مجزرة ليكي.

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 03:15 UTC
الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 11:15 UTC
الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023 – 15:15 UTC
الخميس 23 فبراير/شباط 2023 – 07:15 UTC
الخميس 23 فبراير/شباط 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 24 فبراير/شباط 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNISIA - MAY 15: A group of people gather outside Municipal Theater to protest Tunisian President Kais Saied in Tunis, Tunisia on May 15, 2022. Nacer Talel / Anadolu Agency

المحتجون في تونس يتحدون.. هل يكفي ذلك لإنقاذ الديمقراطية؟ 21.05.2022

أدى تنامي الاستياء في تونس إلى تشكيل معارضة موحدة ضد الرئيس قيس سعيد، فما فرص نجاح هذه المعارضة؟ وهل يمكن أن يتراجع سعيد أمام اتساع رقعة الاحتجاجات وتنامي قوة الأصوات المعارضة؟

إعلان