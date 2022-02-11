 مجزرة فضائية.. عاصفة شمسية تدمر 40 قمرا اصطناعيا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.02.2022

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علوم وتكنولوجيا

مجزرة فضائية.. عاصفة شمسية تدمر 40 قمرا اصطناعيا

دمرت عاصفة شمسية مؤخرا ما لا يقل عن أربعين قمرا اصطناعيا لشركة "سبيس إكس". وتعد هذه أكبر خسارة جماعية لأقمار اصطناعية بسبب عاصفة شمسية، بعدما أخفقت جهود الشركة في إنقاذ الأقمار.

صورة تخيليلة لشبكة الانترنت الفضائي ستارلينك

عاصفة شمسية تسببت في تدمير أقمار اصطناعية لشركة الفضاء سبيس إكس أطلقتها ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت الفضائي ستارلينك

قالت شركة تقنيات استكشاف الفضاء والمَعْروفَة تجارياً باسم "سبيس إكس"، إن عاصفة مغناطيسية أرضية نجمت عن تدفق إشعاعي ضخم من الشمس دمرت ما لا يقل عن 40 من بين 49 قمرا أطلقتها الشركة في الآونة الأخيرة، ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت ستارلينك.

مختارات

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية بمركز هارفرد سميثونيان، إن من المعتقد أن الحادث يشكل أكبر خسارة جماعية لأقمار اصطناعية بسبب عاصفة مغناطيسية واحدة. وذكرت الشركة في إعلان نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أن العاصفة ضربت الأقمار يوم الجمعة (الرابع من فبراير/ شباط  2022)،  بعد يوم من إطلاقها إلى مدار "منخفض" مؤقتا على ارتفاع حوالي 210 كيلومترات من الأرض.

وأوضحت "سبيس إكس" أنها تنشر الأقمار بشكل اعتيادي في مثل تلك المدارات المنخفضة في البداية حتى يتسنى لها السقوط والعودة سريعا وبسلام إلى الأرض والاحتراق عند الدخول إذا تم رصد عطل أثناء عمليات الفحص الأولي للنظام.

غير أن الشركة لم توضح ما إذا كانت قد توقعت شدة ظروف الطقس الفضائي التي تعرضت لها، والناجمة عن عاصفة شمسية قبل ذلك بأيام، عندما أطلقت أحدث دفعة من أقمارها الصناعية التي تضم 49 قمرا. ووفقا لسبيس إكس، فقد زادت سرعة وشدة العاصفة الشمسية من كثافة الغلاف الجوي بشكل كبير عند مدار الأقمار الصناعية المنخفض، مما تسبب في زيادة حدة الاحتكاك أو السحب وأدى لتدمير 40 منها على الأقل.

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انترنت من الفضاء

حادث غير مسبوق

وأضافت الشركة أن مشغلي شبكة ستارلينك حاولوا توجيه الأقمار إلى "وضع آمن" للتحليق بشكل يسمح بتقليل السحب"، إلا أن تلك الجهود "أخفقت مع معظم الأقمار الاصطناعية، مما دفعها للانزلاق إلى مستويات أدنى من الغلاف الجوي حيث احترقت عند العودة".

وأضاف ماكدويل أن "هذا أمر لم يسبق له مثيل على حد علمي". وذكر أنه يعتقد أن هذه "أكبر خسارة منفردة من الأقمار الصناعية بسبب عاصفة شمسية، وأول تعطيل جماعي لأقمار نتيجة زيادة كثافةالغلاف الجوي".

وأطلقت "سبيس إكس"، شركة صواريخ الفضاء التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا والتي أسسها الملياردير إيلون ماسك، مئات الأقمار الاصطناعية الصغيرة إلى المدار منذ عام 2019 في إطار شبكة ستارلينك لخدمات الإنترنت فائق السرعة. وقال ماسك على تويتر في 15 يناير/ كانون الثاني الفائت إن الشبكة تضم 1469 قمرا نشطا، وإن 272 تنتقل إلى مدارات تشغيل.

وقالت الشركة إنها تتصور في نهاية المطاف نشر قرابة 30 ألف قمر اصطناعي، ارتفاعا من 12 ألفا كانت تخطط لها سابقا.

 ع.ع (رويترز)

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    الكاتب: فابيان شميدت / زمن البدري