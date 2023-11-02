مجددا قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود بين البلدين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على صواريخ من لبنان بـ"ضربة واسعة النطاق" على أهداف عسكرية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) في بيان له: "قامت طائرات حربية ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف حزب الله الإرهابي في الساعات القليلة الماضية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم أنه رصد خلال الساعات الأخيرة دفعة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما تسبب ـ حسب جهاز الإسعاف الإسرائيلي ـ بـ"سقوط جريحين جراء شظايا الصواريخ، إصابتهما متوسطة".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قذائف إسرائيلية أصابت مناطق مختلفة من الجنوب على امتداد الحدود.

من جانبها، قالت حركة حماس الفلسطينية، التي في بيان على منصة تيليغرام إن جناحها العسكري، كتائب القسام، في لبنان قصف اليوم الخميس كريات شمونة ومحيطها في شمال إسرائيل باستخدام 12 صاروخاً.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

بدوره، ذكر مصدر كبير في حزب الله اللبناني لرويترز أن الجماعة المسلحة شنت اليوم هجمات متزامنة على 19 موقعاً مختلفاً في شمال إسرائيل على امتداد الحدود مع لبنان. وقال المصدر إن الأهداف شملت مواقع عسكرية. ولم يخض في التفاصيل.

وقال الحزب إنه هاجم موقع قيادة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لأول مرة مما أدى لقصف إسرائيلي كثيف في تصعيد للاشتباكات المستمرة على الحدود منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتحتل إسرائيل مزارع شبعا منذ حرب عام 1967 في الشرق الأوسط. وهي منطقة مساحتها 39 كيلومتراً مربعاً تقول كل من سوريا ولبنان إنها لبنانية.

وفي أكبر تصعيد دموي على الحدود منذ حرب 2006، يتبادل مقاتلو حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أول خطاب له منذ بدء أعمال العنف غداً الجمعة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ح./ع.ج.م/ع.غ.(أ ف ب ، رويترز)