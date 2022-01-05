مجدداً.. جدل حول انتقال رئيس "فيفا" إينفانتينو للعيش في قطر

جدل على أكثر من صعيد فجّره نبأ انتقال رئيس الفيفا جياني إينفانتينو إلى قطر، حيث اكترى مسكناً ليعيش فيه هناك رفقة عائلته، كمقر سكن رسمي ثاني، إلى جانب الأول في زيوريخ، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "زونتاغس بليك" السويسرية، وأكده بعد ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولطالما كان إينفنتينو ينفي ذلك عند سؤاله بهذا الخصوص. لكن التحقيق الاستقصائي الذي قامت به الصحيفة السويسرية أثبت من دون أدنى شك أنه بات يعيش في قطر وأن طفليه بالفعل التحقا بمدرسة في الدوحة. أمام هذه المعطيات، لم يعد ممكنا لإينفانتينو إخفاء الحقيقة طويلا.

فانتقل إلى الدفاع الهجومي، معلنا عبر الاتحاد أن ما قام به لا يخرج عن نطاق ما يقوم به آلاف الآباء، في الانتقال مع عائلاتهم إلى مكان العمل، وإيفانتينو "يقضي وقتاً طويلا في قطر" الدولة المنظمة لكأس العالم 2022، كما يقول.

جدل واسع

ما يبدو عاديا للبعض، لن يمر مرور الكرام بالنسبة لرئيس الفيفا، الذي يواجه انتقادات قوية منذ سنوات، وعلاقته بقطر واختيارها كدولة منظمة لمونديال 2022، في صلب هذه الانتقادات الموجهة ضده.

فقسم كبير من التغطية الإعلامية الغربية يشكك في مدى مصداقية وصدقية ونزاهة عملية اختيار الإمارة الخليجية. يضاف إلى ذلك الانتقادات الواسعة التي تواجهها الدوحة بشأن حقوق العمال الوافدين الذين يعملون في بناء ملاعب المونديال، وسط انتقادات قوية للمنظمات الحقوقية التي تشكو ظروف عمل مزرية وقاهرة، ما تسبب في وفاة الآلاف منهم.

وفور إعلان خبر انتقاله إلى الدوحة، عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة وأخرى تهاجم إنفينتينو وتتهمه بـ "الفساد".

في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022 كأس إفريقيا هل ستفوز "الأسود التي لا تقهر" من الكاميرون في بطولة كأس إفريقيا التي تقام في بلدها أم سيفوز فريق آخر بالبطولة؟ فاز الكاميرونيون وبينهم لاعب بايرن ميونيخ إريك مكسيم تشوبو-موتينغ بالكأس آخر مرة في عام 2017، ويستضيفون البطولة للمرة الثانية منذ عام 1972. ويشارك في البطولة التي تنطلق في التاسع من كانون الثاني/يناير 24 منتخباً، وستدافع الجزائر عن لقبها.

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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022 بطولة أمم أوروبا لكرة السلة بعد الوصول بنجاح إلى الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية، يسعى لاعبو كرة السلة الألمان إلى تحقيق أداء جيد في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة التي يستضيفها بلدهم. ستنطلق البطولة في الأول من أيلول/سبتمبر في كولونيا وبرلين. وبالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، تعتبر حاملة اللقب سلوفينيا التي تضم النجم لوكا دونسيتش (على اليمين) من المرشحين للفوز. وستلتقي سلوفينيا ألمانيا في الدور التمهيدي.

في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022 بطولة العالم للرغبي للسباعيات يتم لعب الرغبي (الركبي) في الأصل بمشاركة 15 فريقاً، لكن هناك بديل "أصغر"، وهو اللعب في "سباعيات"، أي بمشاركة سبعة فرق، وهذا الخيار أيضاً أولمبي ويزداد شعبية. واعتباراً من التاسع من أيلول/سبتمبر، سيمكن تحديد أبطال وبطلات العالم الجدد/الجديدات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لأنه، وعلى غير المعتاد في الرياضة، تقام نهائيات كأس العالم للسيدات والرجال في نفس الوقت ونفس المكان.

في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022 كأس العالم لكرة القدم قد يكون التنظيم في قطر مثالياً، وكذلك الملاعب والبنية التحتية. لكن هل هناك مزاج حقيقي لكرة قدم؟ لايزال وضع حقوق الإنسان في قطر، ووفيات العمال في مواقع البناء المتعلقة بكأس العالم، وتاريخ بدء البطولة غير المعتاد في الشتاء (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر)، يخيم على البطولة. وسيقام نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. أندرياس شتين-تسيمونز/م.ع.ح



بل وحتى خلفه جوزيف بلاتر، علّق على الأمر قائلا: "أعتقد أنه تطور سيء. لأن الفيفا جاءت إلى زيوريخ في عام 1932، نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي. هل خططت أنا يوماً بتغيير مقر سكني؟ لا. وبسبب المونديال، لم أفكر أبداً في ذلك".

يذكر أن زيب بلاتر بسبب قضايا فساد اضطر للتخلي عن منصبه، ليتولى عنه إينفانتينو واعداً بالدفاع عن الشفافية والنزاهة داخل الاتحاد.

بسبب المتابعة القضائية؟

هناك من المشككين أيضا من ربط انتقاله إلى الدوحة بالمتابعة القضائية لرئيس الفيفا، حيث أن هناك تحقيقا جاريا ضده. الملفت أن الاتحاد لم يعلق على هذه الشائعة على الفور رغم تداولها من قبل العديد من المواقع والصحف، لكن بعد ذلك بكثير وردّا على سؤال مجموعة "CH Media"، اعتبر الاتحاد تلك الادعاءات "هراءاً"، مضيفاً أن رئيسه "متعاون مع التحقيقات". وجاءت كلمة التحقيقات في ردّ الاتحاد بين مزدوجتين، ما يعني أن الفيفا لا يصنف الإجراءات المتخذة إلى غاية اللحظة بأنها ترقى إلى مستوى "التحقيقات" القضائية.

يذكر أن إيفانتينو استدعي إلى مكتب النائب العام ميشائيل لاوباخ، في مساءلة لم يتم تديونها، ما فجّر فضيحة مدوية أطاحت بالنائب العام ودفعت به إلى الاستقالة. أما إينفانتينو فبقي في منصبه.

الأخير وفي حوار صحفي أجراه عام 2020، ينفي وجود أي صلة بينه وبين النائب العام، وبل يؤكد أنه "ليس على علم بأي اتهامات واضحة".

وعلى العموم الملف القضائي لايزال جاريا. ولكي يثبت أنه ليس "هارباً" من سويسرا وأنه لا يزال يعمل من مقر الاتحاد بزيوريخ، سيحط رئيس الفيفا الرحال الاثنين (17 يناير/ كانون الثاني 2021)، في سويسرا لحضور حفل اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات لهذا العام، تأكيدا منه على أنه سينتقل بين الدوحة وزيوريخ.

و.ب