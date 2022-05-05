مجتمع الميم في البلقان - نضال من أجل المساواة

عزيز هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا قدوة للآخرين: فهو مثلي الجنس وغجري، ويعد أكبر نجم بوب في وطنه بلغاريا. مظهره يمثل تحديا للبلغاريين المتدينين والتقليديين. أعلن توجهه الجنسي مرتين في حياته. ويقول عزيز من الأسهل الآن أن تقول "أنا مثلي الجنس" في بلغاريا بدلاً من "أنا من الغجر الروما". في صربيا، يحظى الجيش والكنيسة بتقدير كبير. لكن في العاصمة الصربية بلغراد يوجد أحد أكبر مراكز جراحات تغيير الجنس في دول البلقان. كانت هيلينا فوكوفيتش رائدة في الجيش الصربي، لكنها عندما أعلنت أنها امرأة في جسد رجل تم تسريحها من الجيش. أصبحت هيلينا الآن ناشطة من أجل العابرين جنسيا في صربيا. هذا فيما لا يزال الأشخاص المثليون في البوسنة والهرسك يواجهون صعوبة في عيش حياة منفتحة. فهم يخشون العنف والتمييز. لكن بعض الشباب يجرؤون على إعلان توجههم الجنسي وبشكل علني: ففي الوقت الذي أصبحت فيه مسيرات أنصار مجتمع الميم في شوارع غرب أوروبا أمرا عاديا تعتبر هذه المسيرات في شوارع سراييفو ثورة صغيرة. يجمع الفيلم أشخاصا من البوسنة والهرسك وبلغاريا وصربيا يناضلون من أجل الحرية والعدالة والاعتراف في المجتمعات التي لا يزال يحكمها الشعبويون ورجال الدين.