 مجتمع الميم في البلقان - نضال من أجل المساواة | وثائقي | DW | 19.05.2022

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وثائقي

مجتمع الميم في البلقان - نضال من أجل المساواة

عادة ما يحدد الرجال الأقوياء في السياسة والكنيسة طرق التفكير ومنحى السياسة في دول البلقان. ولذلك يلعب الأشخاص القدوة دورا هاما بالنسبة لمجتمع الميم.

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عزيز هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا قدوة للآخرين: فهو مثلي الجنس وغجري، ويعد أكبر نجم بوب في وطنه بلغاريا. مظهره يمثل تحديا للبلغاريين المتدينين والتقليديين. أعلن توجهه الجنسي مرتين في حياته. ويقول عزيز من الأسهل الآن أن تقول "أنا مثلي الجنس" في بلغاريا بدلاً من "أنا من الغجر الروما". في صربيا، يحظى الجيش والكنيسة بتقدير كبير. لكن في العاصمة الصربية بلغراد يوجد أحد أكبر مراكز جراحات تغيير الجنس في دول البلقان. كانت هيلينا فوكوفيتش رائدة في الجيش الصربي، لكنها عندما أعلنت أنها امرأة في جسد رجل تم تسريحها من الجيش. أصبحت هيلينا الآن ناشطة من أجل العابرين جنسيا في صربيا. هذا فيما لا يزال الأشخاص المثليون في البوسنة والهرسك يواجهون صعوبة في عيش حياة منفتحة. فهم يخشون العنف والتمييز. لكن بعض الشباب يجرؤون على إعلان توجههم الجنسي وبشكل علني: ففي الوقت الذي أصبحت فيه مسيرات أنصار مجتمع الميم في شوارع غرب أوروبا أمرا عاديا تعتبر هذه المسيرات في شوارع سراييفو ثورة صغيرة. يجمع الفيلم أشخاصا من البوسنة والهرسك وبلغاريا وصربيا يناضلون من أجل الحرية والعدالة والاعتراف في المجتمعات التي لا يزال يحكمها الشعبويون ورجال الدين.

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عادة ما يحدد الرجال الأقوياء في السياسة والكنيسة طرق التفكير ومنحى السياسة في دول البلقان. ولذلك يلعب الأشخاص القدوة دورا هاما بالنسبة لمجتمع الميم.

ARCHIV +++ A man adjusts flags of European countries during a wind gust before a meeting of the German Foreign Minister with European counterparts at the Villa Borsig in Berlin August 28, 2014. The meeting took place on the sidelines of the 'West Balkan Conference' aimed at supporting the economic and political situation in the South-East European region. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

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Migrants walk through a frozen field after crossing the border from Macedonia, near the village of Miratovac, Serbia, January 18, 2016. Reuters photographer Marko Djurica: Since the beginning of the migrant crisis, my colleagues and I asked ourselves the same question: what will happen when the winter comes? We were thinking of a Balkans winter: minus 20 degrees Celsius and wind so strong that you have to walk backwards into it. Most migrants come from Syria and Iraq and they have only seen snow in the movies. I remember a young girl saying, while holding a snowball, that she didn't know snow was cold. After weeks and weeks of weather more like springtime than winter, a forecast on my phone got me packing my gear. I headed to the Serbia-Macedonia border, as down there migrants have to walk 10km in rough terrain before they can board a train to Serbia. Snow was falling and I saw a first group crossing the border. The wind was so noisy that they weren't able to talk to each other. Another group arrived with lots of kids. Many of them were crying from the cold. I was speechless. A man approached me. 'Mister how much further do we have to walk?' About 5km, I said. He turned and pointed to a group some 50 metres behind. 'One, two, three, four, five. That's my family. The one on the left who is walking in pain is my sister. She broke her leg in Aleppo last year, I am afraid for her.' I tried to calm him down, explaining that there were people here to help. I explained that they had to catch a train in Presovo and travel to Croatia, then on to Slovenia, and Austria before reaching Germany. 'Six of us have 60 euros left. Do you think it will be enough for us to finish our journey?' I was speechless again. REUTERS/Marko Djurica ATTENTION EDITORS A PICTURE AND ITS STORY MIGRANTS STRUGGLE THROUGH BALKANS WINTER FOR MORE IMAGES SEARCH DJURICA MIGRANTS. TEMPLATE OUT. TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/M.Djurica

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