مثيرة للجدل.. تعرّف على رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين!

بعد أيام من تسريب مقاطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، دافعت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين (36 عاماً) بشدّة عن نفسها بالقول "أنا إنسانة. وأنا أيضًا أتوق أحيانًا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة".
ولتبرئة نفسها من كل الشكوك، أجرت الزعيمة الاشتراكية الديموقراطية اختبارا للكشف عن المخدرات جاءت نتيجته سلبية.
"كفؤة وجادة وتحظى بالاحترام" ولكن!
كانت سانا مارين التي عينت في 2019 رئيسة للوزراء، تعرضت لانتقادات بعد إقامة حفلات في مقرها الرسمي، مما أجبرها على الاعتذار.
وأظهرت استطلاعات للرأي نشرتها صحيفة Helsingin Sanomat الجمعة أن 42 بالمئة من الفنلنديين تراجع رأيهم في رئيسة الوزراء بعد هذه الحادثة.
خلال ثلاث سنوات في المنصب، اكتسبت مارين سمعة كرئيسة وزراء كفؤة وجادة، تمكنت من قيادة فنلندا خلال الوباء ومن ثم للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي.
قال الأستاذ الجامعي آنو كويفونين "اعتاد الناس على رؤيتها كقائدة أزمة". ووافقته الرأي إميليا بالونين، وهي باحثة في العلوم السياسية في جامعة هلسنكي، وقالت "بصفتها سياسية، فهي تحظى بالاحترام. إنها حازمة ومنفتحة على النقاش في آن واحد".
لكن ولايتها كانت محفوفة بالجدل، من ارتداء ثياب مكشوفة إلى دعوات لتناول وجبة الإفطار في مقر إقامتها تسدد قيمتها من جيوب دافعي الضرائب.
في كانون الأول/ديسمبر 2021 تعرضت لانتقادات شديدة بعد كشفها أنها رقصت حتى ساعات الفجر الأولى بعد أن خالطت مصابا بكوفيد.
لماذا كل هذا الجدل حول رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين التي تجسد الشباب والسلطة؟
"فتاة المتجر"
عندما تبوأت منصبها كرئيسة للوزراء في الرابعة والثلاثين من عمرها بعد صعود سريع، لم تكن مارين التي نشأت في بيئة متواضعة معروفة نسبيًا. نشأت الشابة ذات الشعر الداكن في بلدة صغيرة بالقرب من تامبيري في جنوب فنلندا "في كنف عائلة مثلية ذات دخل منخفض تعيش في مسكن مستأجر من البلدية"، كما قالت.
وكتبت في مدونتها "انفصل والداي بسبب ادمان والدي على الكحول عندما كنت صغيرة". ولم تعرف في طفولتها "الوفرة المادية"، إلا أنها كانت طفولة "مليئة بالحب".
وكانت أول من التحق في عائلتها بالجامعة، ونالت شهادة الماجستير في الإدارة. ولتمويل دراستها، عملت أمينة صندوق في متجر، وهو ما أخذه عليها خصومها لاحقًا. عندما أصبحت رئيسة للوزراء، أشادت صحيفة Iltalehti "بالصعود الرائع لأمينة صندوق المتجر إلى قمة فنلندا".
وأثار وزير داخلية إستونيا آنذاك، مارت هيلم، الجدل عندما وصف رئيسة الحكومة الجديدة بأنها "فتاة المتجر". دفع هذا الجدل العديد من الشخصيات في فنلندا إلى سرد صعودهم من بدايات متواضعة كأمناء صندوق أو عمال منزل.
تعرف كيف تسكت "المناكفين"
وبدأت شهرة مارين من خلال موهبتها في قيادة المناقشات بعد عام من انتخابها نائبة في البرلمان في عام 2015. ونال مقطع فيديو شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقود ببراعة نقاشا ماراتونياً حول خطوط الترام الجديدة في تامبيري، على الرغم من أن الجدل كان يخرج عن مساره بسبب حجج لا اساس لها لصالح أو ضد الترام. تمت الإشادة بمهنيتها.
وكتبت صحيفة Helsingin Sanomat "سانا مارين تعرف كيف تسكت المناكفين".
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
بيربوك - أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
وزيرة الخارجية في غانا
قد يتعجب كثيرون من أن الدول الإفريقية كانت سباقة في تولي النساء أعلى المناصب الدبلوماسية. ففي غانا، تتولى شيرلي أيوركور بوتشواي منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2017. وهذه الصورة لها خلال زيارتها لاسنطبول في يناير / كانون الثاني العام الماضي. وكانت أول سيدة في غانا تتولى حقيبة وزارية عام 1979.
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
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زينة عكر ..وزيرة لبنانية فوق العادة
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
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أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم
غولدا مائير - إسرائيل
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