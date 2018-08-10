 مثل السجين.. لاعب يخوض مباراة وبقدمه سوار الرقابة الإلكتروني | عالم الرياضة | DW | 10.08.2018

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عالم الرياضة

مثل السجين.. لاعب يخوض مباراة وبقدمه سوار الرقابة الإلكتروني

موقف لم يسبق له مثيل وقع في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الاسكتلندي. حيث خاض أحد لاعبي فريق دوندي المباراة وهو يضع في قدمه سوار المراقبة الإلكترونية، الذي يضعه المساجين في دول كثيرة. هنا قصة هذا الحادث الغريب.!

Paul McGowan Spieler von FC Dundee (picture-alliance/Actionplus)

الاسكتلندي بول ماكغوان يتشاحن مع مصطفى دومبويا من سيراليون، في مباراة بالدوري الاسكتلندي (أرشيف)

يعتبر بول ماكغوان، لاعب خط الوسط بنادي دوندي، من أشرس اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الاسكتلندي، داخل وخارج أرضية الملعب. وكثيرا ما يتخطى صاحب الـ30 عاما حدود القانون، مثلما فعل من قبل وهاجم اثنين من رجال الشرطة، أو ما قام به في شهر مايو/ أيار الماضي، عندما أهان حارس أحد الأبواب وقام بالبصق عليه.

وبحسب ما نقلت صحيفة فيلت الألمانية في موقعها الإلكتروني فإن بول ماكغوان مَثَل أمام القضاء، الذي حكم عليه بالعمل 200 ساعة في مؤسسات غير ربحية ودفع  200 جنيه إسترليني للضحية وعلاوة على ذلك فإنه ملزم بالبقاء في منزله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا من الجمعة حتى الأحد، ووضع "سوار المراقبة الإلكتروني" في قدمه، مثلما هو الحال في كثير من سجون العالم.

ومع أولى مباريات فريقه في الدوري الاسكتلندي في الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ظهر اللاعب أمام فريق سانت ميرن وهو يضع سوار المراقبة الإلكتروني تحت جوربه في قدمه اليسرى.

وقرر مدرب دوندي إشراك بول ماكغوان في مباراة ميرن من بدايتها، نظرا لأن شروط حبسه مع وقف التنفيذ، لم تتعارض مع توقيت تلك المباراة، حيث بدأت في الساعة الرابعة عصرا وانتهت قبل الساعة السابعة مساء بوقت كاف جدا. وقام المدرب بسحبه في الدقيقة 87 وكان فريقه خاسرا 1-2، وهي النتيجة التي انتهت إليها المباراة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "فيلت" فإن بول ماكغوان يتحتم عليه حمل سوار المراقبة الإلكتروني بشكل دائم لمدة شهرين كاملين، حتى أثناء التدريبات. وسيخوض دوندي مباراته الثانية في الدوري الاسكتلندي غدا السبت، لكنها ستنطلق في السادسة إلا عشر دقائق مساء، ولذلك سيكون الوقت ضيقا أمامه حتى يعود إلى منزله في تمام الساعة السابعة، كما تقضي العقوبة.

يذكر أن بول ماكغوان تعلم كرة القدم في نادي سيلتيك غلاسغو العريق، وفاز معه عام 2008 بلقب الدوري الاسكتلندي.

صلاح شرارة

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