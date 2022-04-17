متى ينفد الأوكسجين من الجو وتنعدم الحياة على الأرض؟

لا حياة بدون أوكسجين. هذه المعادلة تنطبق على كل الكائنات الحية وعلى رأسهم البشر.

متى يمكن أن يختفي الأكسجين؟ لحسن الحظ هناك متسع من الوقت إلى أن ينفد الأوكسجين من كوكب الأرض؛ إذ أنه وفق وكالة ناسا، سيستغرق الأمر مليار سنة أخرى حتى يحدث ذلك، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة Merkur الألمانية.

الاحتباس الحراري سيكون المسؤول عن انعدام الحياة على الأرض. فارتفاع حرارة الكوكب درجات مئوية قليلة سيؤدي لاختفاء الأوكسجين بشكل شبه تام. عندها سينخفض ​​محتوى الأكسجين في الغلاف الجوي إلى جزء من المليون من المستوى الحالي. وسيصبح من المستحيل حدوث عملية التمثيل الضوئي للنباتات. في الوقت نفسه سيزيد الميثان في الغلاف الجوي بمقدار عشرة آلاف ضعف، حسب باحثين من الولايات المتحدة واليابان.

وستتحلل طبقة الأوزون تماماً بفعل الأشعة الشمسية الشديدة، ما يعني ترك الحيوان والنبات والإنسان عرضة للأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس المحرقة. وستنتهي الحياة في الماء وعلى الأرض وفي الهواء، تاركةً فقط أشكال الحياة اللاهوائية (التي لا تحتاج إلى الأكسجين) والبكتيريا البدائية التي تعيش في الظل.

خ.س