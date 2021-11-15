متى يمكن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات.. ولمن يُنصح بها؟

رجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الارتفاع مجدداً، وخاصة في البلدان الأوروبية وعند متلقي اللقاحات بالكامل أيضاً. وهو ما شجع عدة بلدان على المضي قدما في تقديم اللقاح الثالث التعزيزي ضد الفيروس.
وعلى الرغم من أن غالبية المصابين الجدد بالفيروس في ألمانيا على سبيل المثال، هم من غير الملقحين أصلا، إلا أن السلطات الطبية في ألمانيا تنصح حاليا بتلقي اللقاح الثالث لكن لفئات معينة، كما نقل موقع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية. وخاصة أن اللقاح لا يعطي حصانة مئة بالمئة من الفيروس، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الكثير من الملقحين ونقلهم إلى غرف العناية المركزة. بالإضافة إلى أن "كفاءة" اللقاحات تتناقص بمرور الزمن، نقلا عن الصحيفة.
متى يُنصح بتلقي التطعيم الثالث؟
حسب وزارة الصحة الألمانية يمكن الحصول على اللقاح الثالث بعد ستة أشهر من تلقي اللقاح الكامل ولأي شخص تجاوز عمره 12 عاماً. ويتم تحمل كافة التكاليف من قبل وزارة الصحة. لكن، وحسب الصحيفة، فإن الحصول على اللقاح الثالث قبل مرور ستة أشهر لا يقدم أي فائدة مناعية للشخص، لأنه بعد التلقيح الكامل تكون مناعة الجسم غالباً كافية لمواجهة الفيروس حسب نتائج الدراسات الأخيرة.
لكن التوصية الرسمية لهيئة اللقاحات في ألمانيا (ستيكو) وزارة الصحة الاتحادية كانت بتلقي اللقاح الثالث بعد ستة أشهر بعد التلقيح الكامل لمن يعتبر ضمن الفئات المهددة أولاً من قبل الفيروس، مثل كبار السن فوق عمر السبعين أو ممن يعانون من نقص في المناعة أو ممن يعمل في مؤسسات صحية أو مؤسسات رعاية الكبار. وأوصت هيئة اللقاحات بتلقي اللقاح بعد أربعة أسابيع من التلقيح الكامل لمن يعانون من نقص المناعة الشديد.
ولا تفرض حاليا في ألمانيا إلزامية تلقي اللقاح، وهو ما ينطبق أيضاً على تلقي اللقاح الثالث.
لكن شهادات التطعيم في أغلب البلدان، ومن ضمنها ألمانيا صالحة لمدة عام كامل من تاريخ التطعيم الثاني (أو تاريخ التطعيم الأول مع تلقي لقاح جونسون). وذكر موقع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية أنه لا يُعرف حاليا مدى المدة التي سيتم خلالها الاحتفاظ بشهادة التطعيم سارية. وهو ما قد يتحدد في الأيام أو الأسابيع القادمة.
ز.أ.ب
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.