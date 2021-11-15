متى يمكن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات.. ولمن يُنصح بها؟

رجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الارتفاع مجدداً، وخاصة في البلدان الأوروبية وعند متلقي اللقاحات بالكامل أيضاً. وهو ما شجع عدة بلدان على المضي قدما في تقديم اللقاح الثالث التعزيزي ضد الفيروس.

وعلى الرغم من أن غالبية المصابين الجدد بالفيروس في ألمانيا على سبيل المثال، هم من غير الملقحين أصلا، إلا أن السلطات الطبية في ألمانيا تنصح حاليا بتلقي اللقاح الثالث لكن لفئات معينة، كما نقل موقع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية. وخاصة أن اللقاح لا يعطي حصانة مئة بالمئة من الفيروس، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الكثير من الملقحين ونقلهم إلى غرف العناية المركزة. بالإضافة إلى أن "كفاءة" اللقاحات تتناقص بمرور الزمن، نقلا عن الصحيفة.

مشاهدة الفيديو 02:46 تشهد ألمانيا ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

متى يُنصح بتلقي التطعيم الثالث؟

حسب وزارة الصحة الألمانية يمكن الحصول على اللقاح الثالث بعد ستة أشهر من تلقي اللقاح الكامل ولأي شخص تجاوز عمره 12 عاماً. ويتم تحمل كافة التكاليف من قبل وزارة الصحة. لكن، وحسب الصحيفة، فإن الحصول على اللقاح الثالث قبل مرور ستة أشهر لا يقدم أي فائدة مناعية للشخص، لأنه بعد التلقيح الكامل تكون مناعة الجسم غالباً كافية لمواجهة الفيروس حسب نتائج الدراسات الأخيرة.

لكن التوصية الرسمية لهيئة اللقاحات في ألمانيا (ستيكو) وزارة الصحة الاتحادية كانت بتلقي اللقاح الثالث بعد ستة أشهر بعد التلقيح الكامل لمن يعتبر ضمن الفئات المهددة أولاً من قبل الفيروس، مثل كبار السن فوق عمر السبعين أو ممن يعانون من نقص في المناعة أو ممن يعمل في مؤسسات صحية أو مؤسسات رعاية الكبار. وأوصت هيئة اللقاحات بتلقي اللقاح بعد أربعة أسابيع من التلقيح الكامل لمن يعانون من نقص المناعة الشديد.

ولا تفرض حاليا في ألمانيا إلزامية تلقي اللقاح، وهو ما ينطبق أيضاً على تلقي اللقاح الثالث.

لكن شهادات التطعيم في أغلب البلدان، ومن ضمنها ألمانيا صالحة لمدة عام كامل من تاريخ التطعيم الثاني (أو تاريخ التطعيم الأول مع تلقي لقاح جونسون). وذكر موقع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية أنه لا يُعرف حاليا مدى المدة التي سيتم خلالها الاحتفاظ بشهادة التطعيم سارية. وهو ما قد يتحدد في الأيام أو الأسابيع القادمة.

ز.أ.ب