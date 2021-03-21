متى يمكن أن يصطدم كويكب بالأرض؟

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سؤال حلقة اليوم من مجلة المستقبل طرحه سفيان الخالد من الجزائر العاصمة في الجزائر، وهو يسأل متى يمكن لكويكب أن يصطدم بالأرض؟
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.
أجج تقرير مثير لوزارة الدفاع الأمريكية الجدل بشأن ظواهر جوية غامضة وعلاقتها المحتملة بكائنات ذكية غير أرضية. التقرير اعترف بعجز القوة العظمى الأولى في العالم بتفسير هذه الظاهر، تاركة الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات.
حياة رجل إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت تغيرت في لحظة ليصبح مليونيراً عندما سقط "نيزك" من الفضاء الخارجي وحط رحاله في منزله.
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