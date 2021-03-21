متى يمكن أن يصطدم كويكب بالأرض؟

جسيم "كامو أوليوا".. هل أصبح للأرض "قمر جديد"؟

رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.