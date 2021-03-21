 متى يمكن أن يصطدم كويكب بالأرض؟ | المستقبل الآن | DW | 09.01.2022

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المستقبل الآن

متى يمكن أن يصطدم كويكب بالأرض؟

سؤال حلقة اليوم من مجلة المستقبل طرحه سفيان الخالد من الجزائر العاصمة في الجزائر، وهو يسأل متى يمكن لكويكب أن يصطدم بالأرض؟

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