متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟

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بنك كريدي سويس كان يعتبر أكبر من أن ينهار. في حالة الإفلاس سيكون الزلزال المالي أكبر مما كان عليه بسبب بنك ليمان براذرز. لماذا؟ ما مدى ترابط شبكة البنوك؟ وهل ما زالت البنوك غير مقيدة من الدولة بما فيه الكفاية؟
في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟
وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة المالية، قال بنك كريدي سويس السويسري إنه سيقترض نحو 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري بعد فترة قصيرة من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي.
مع انهيار "سيليكون فالي" و "كريدي سويس" تستمر الخشية من أزمة مالية عالمية جديدة رغم التحرك السريع من جانب البنوك المركزية لمنع ذلك. كيف تبدو خسائر المودعين والمستثمرين العرب جراء ذلك، وما الدروس المستفادة من الأزمة؟
سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".
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