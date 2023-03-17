 متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟ | صنع في ألمانيا | DW | 29.03.2023

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صنع في ألمانيا

متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟

بنك كريدي سويس كان يعتبر أكبر من أن ينهار. في حالة الإفلاس سيكون الزلزال المالي أكبر مما كان عليه بسبب بنك ليمان براذرز. لماذا؟ ما مدى ترابط شبكة البنوك؟ وهل ما زالت البنوك غير مقيدة من الدولة بما فيه الكفاية؟

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