 متى يفضّل تنظيف الأسنان قبل أم بعد الإفطار؟ ... خبراء يجيبون | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.05.2022

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صحة

متى يفضّل تنظيف الأسنان قبل أم بعد الإفطار؟ ... خبراء يجيبون

32 بطلاً في الفم عليها أن تقطع وتمضغ وتبتسم أيضاً. للحفاظ عليها يتعين قبل كل شيء تنظيفها بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل في اليوم: مساء وصباحاً. ولكن متى يجب أن يكون التنظيف الصباحي قبل أم بعد تناول الطعام؟

Symbolbild | Zahnpflege

يجب تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة. هذا ما يوصي به أطباء الأسنان بشكل عام. ووفق استطلاع للرأي، فإن 80 في المائة من الألمان يلتزمون بهذه التوصية. في المتوسط​​، يقوم معظم الألمان بتنظيف أسنانهم لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. الغالبية (53 في المائة) تنظف أسنانها بعد الإفطار، وحوالي الثلث (39 في المائة) قبل الإفطار وقليل قبل وبعد الإفطار (8 في المائة)، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "برلينر كورير" الألمانية.

مختارات

يعاني كل شخص تقريباً من تسوس الأسنان، وفيه تهاجم البكتيريا الموجودة في اللويحة السنية مينا الأسنان. فكيف يمكن التعرف على التسوس وما هي طرق علاجه؟ وهل هناك لقاح للوقاية منه؟

أمر قد يغفل عنه كثير من المصابين بداء السكري، وهو ضرورة الاعتناء الزائد بصحة الفم والأسنان. لأن الإصابة بمرض التهاب دواعم السن لو حدثت لها تأثير سلبي جدا، وتجعل التحكم بمستوى السكر في الجسم أكثر صعوبة.

من حيث المبدأ، يوصي الخبراء بتنظيف الأسنان بعد الإفطار، ولكن يتعين الانتظار نصف ساعة على الأقل. والسبب في ذلك أن الأحماض في الطعام تهاجم مينا الأسنان. عند تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل، يتم فرك سطح الأسنان، الأمر الذي قد يؤدي لتضررها. "الأحماض تؤدي إلى إطلاق المعادن من سطح الأسنان، التي تصبح خشنة الملمس. التنظيف بعد الأكل مباشرة يؤدي لخطر زوال المعادن نهائياً قبل أن تعود للأسنان مرة أخرى"، يشرح البروفيسور ديتمار أوستيرريتش ، نائب رئيس نقابة أطباء الأسنان الألمان.

عند شرب عصير البرتقال على الإفطار أو النبيذ الأحمر على العشاء، فمن الأفضل الانتظار لمدة ساعة قبل تنظيف الأسنان، أو تنظيفها قبل الطعام. لأن الأطعمة الحمضية تهاجم مينا الأسنان، والتي يتم إصلاحها في غضون ساعة عن طريق اللعاب.

ومع ذلك، إذا لم يكن لديك وقت في الصباح للانتظار نصف ساعة بعد الإفطار، أو لم تتناول وجبة الإفطار على الإطلاق، فعليك بالطبع التنظيف على أي حال؛ إذ يبقى التنظيف أفضل من عدمه.

يوصي الخبراء بشطف فمك بالحليب أو بغسول الفم المحتوي على الفلورايد بعد تناول الأطعمة الحمضية لتعديل الوسط الحمضي بآخر قلوي، ثم التنظيف بالفرشاة بعد انتظار قصير.

خ.س

  • 10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

  • 10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


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