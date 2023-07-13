 متى يصبح الإجهاد مرضا؟ | صحتك بين يديك | DW | 13.07.2023

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صحتك بين يديك

متى يصبح الإجهاد مرضا؟

يعتبر الشعور بالتوتر ضروريا للإنسان لكونه يرسل تنبيهات سريعة تساعد على التفاعل مع أية تهديدات خارجية. لكن بمجرد السيطرة على حالة الخطر، سيحتاج الجسم إلى الاسترخاء. أما عندما يتواصل التوتر دون الحصول على راحة، فقد يفقد الجسم قدرته على الشفاء والتجدد.

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