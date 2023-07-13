متى يصبح الإجهاد مرضا؟

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يعتبر الشعور بالتوتر ضروريا للإنسان لكونه يرسل تنبيهات سريعة تساعد على التفاعل مع أية تهديدات خارجية. لكن بمجرد السيطرة على حالة الخطر، سيحتاج الجسم إلى الاسترخاء. أما عندما يتواصل التوتر دون الحصول على راحة، فقد يفقد الجسم قدرته على الشفاء والتجدد.
يقول العلماء إن هناك تزايدا في الأدلة تربط بين استخدام الماريغوانا وإصابة المراهقين بالاكتئاب، بيد أن الغموض يكتنف أيا منها سكون هو السبب المباشر في وجود الآخر.
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.
بعد يوم عمل مجهد، يمكن للمشي في الغابة أن يكون مفيداً للصحة النفسية، بحسب ما أظهره العلم حتى الآن. لكن وفق دراسة حديثة، فإن رحلة قصيرة إلى البحر هي بمثابة رحلة شفاء للإنسان. فما السبب؟
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