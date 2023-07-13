متى يصبح الإجهاد مرضا؟

دراسة تظهر أن البحر يعالج الاكتئاب والقلق ويغسل الهموم

بعد يوم عمل مجهد، يمكن للمشي في الغابة أن يكون مفيداً للصحة النفسية، بحسب ما أظهره العلم حتى الآن. لكن وفق دراسة حديثة، فإن رحلة قصيرة إلى البحر هي بمثابة رحلة شفاء للإنسان. فما السبب؟