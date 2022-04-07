 متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج السعال | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2022

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صحتك بين يديك

متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج السعال

طريقة جراحية جديدة يمكن أن تساعد الآن في علاج السعال الجاف. يتم إدخال قسطرة كهربائية في الرئتين من خلال منظار القصبات. وعبر الحرارة تعطل الأعصاب في نقطة معينة. ما يؤدي إلى توقف حدوث نوبات السعال بعد ذلك.

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