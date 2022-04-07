متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج السعال

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طريقة جراحية جديدة يمكن أن تساعد الآن في علاج السعال الجاف. يتم إدخال قسطرة كهربائية في الرئتين من خلال منظار القصبات. وعبر الحرارة تعطل الأعصاب في نقطة معينة. ما يؤدي إلى توقف حدوث نوبات السعال بعد ذلك.
السعال المزمن بالإضافة إلى أعراض أخرى ينذر بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. فما هي أسباب الإصابة بهذا المرض الذي يؤدي إلى الوفاة، وما هي سبل تفادي الإصابة به أو العلاج منه؟
تتشابه بعض أعراض الإصابة بحساسية الربيع مع الإصابة بنسخة أوميكرون ما يجعل التفريق بينهما صعبا. فما هي أوجه التشابه بين المرضين وما هي الأعراض الخاصة بكل منها والتي قد تساعدنا على التفريق بين أوميكرون والحساسية؟
يعاني بعض الناس من مشاكل في التنفس وضيقه، ويخمن الكثير منهم أن سبب ذلك يعود لمشاكل في الرئة أو نزلات البرد أو بسبب الإرهاق والتعب أو الربو. لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تشنج الحبال الصوتية. فما هو هذا المرض وكيف يمكن علاجه؟
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
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