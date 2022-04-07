متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج السعال

تشنج الحبال الصوتية .. ما هي أعراضه وهل هو خطير؟

يعاني بعض الناس من مشاكل في التنفس وضيقه، ويخمن الكثير منهم أن سبب ذلك يعود لمشاكل في الرئة أو نزلات البرد أو بسبب الإرهاق والتعب أو الربو. لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تشنج الحبال الصوتية. فما هو هذا المرض وكيف يمكن علاجه؟