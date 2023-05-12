متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟

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أوكراينا تواصل الاستعداد لشن هجوم الربيع المتوقع. انتقلت بحسب مدونيين عسكريين روس من الدفاع إلى الهجوم. لكن الهجوم المرتقب لا يعني أنه سيكون نهاية للحرب، بل بداية لهجمات مستقبلية أخرى. أنظمة الدفاع الجوي تعمل أيضا للتصدي للمسيرات الإيرانية.
بالقرب من باخموت على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، يبدي عناصر أوكرانيون من سلاح المدرعات "استعدادهم" لهجوم الربيع الذي أعلنت عنه كييف بعدما قاتلوا الروس في باخموت حيث يمكن أن تنتهي المعركة الطويلة قريبا.
تستعد روسيا لمواجهة هجوم أوكراني مضاد وشيك، وقامت بالفعل ببناء مئات الكيلومترات من التحصينات. ماذا ينتظر الجيش الأوكراني عند شروعه في تحرير أراضيه المحتلة؟ وما هي نقاط ضعف ونقاط قوة قوات طرفي الحرب؟
تشهد منطقة دونباس في شرق أوكرانيا معارك طاحنة بين الجيشين الروسي والأوكراني. وتؤكد المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في أوكرانيا منذ بدء غزوها للبلاد في فبراير/شباط.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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