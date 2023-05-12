متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟

أوكرانيون من سلاح المدرعات "جاهزون" لهجوم الربيع؟

بالقرب من باخموت على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، يبدي عناصر أوكرانيون من سلاح المدرعات "استعدادهم" لهجوم الربيع الذي أعلنت عنه كييف بعدما قاتلوا الروس في باخموت حيث يمكن أن تنتهي المعركة الطويلة قريبا.