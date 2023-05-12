 متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟ | DW الأخبار | DW | 13.05.2023

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DW الأخبار

متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟

أوكراينا تواصل الاستعداد لشن هجوم الربيع المتوقع. انتقلت بحسب مدونيين عسكريين روس من الدفاع إلى الهجوم. لكن الهجوم المرتقب لا يعني أنه سيكون نهاية للحرب، بل بداية لهجمات مستقبلية أخرى. أنظمة الدفاع الجوي تعمل أيضا للتصدي للمسيرات الإيرانية.

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