 متى تنطلق ورشة الإعمار الحقيقي في العراق؟ | العراق اليوم | DW | 18.05.2023

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العراق اليوم

متى تنطلق ورشة الإعمار الحقيقي في العراق؟

وفود اقتصادية إماراتية وألمانية وقطرية وأميركية، زارت بغداد. العراق يتجه للاستثمار في مشاريع تخص الطاقة والبنية التحتية والنقل، اعتمادا على خبرات عربية وغربية، فأين يجب أن تكون البداية؟

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ضيف الحلقة:
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفخري
 

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