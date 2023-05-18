متى تنطلق ورشة الإعمار الحقيقي في العراق؟

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وفود اقتصادية إماراتية وألمانية وقطرية وأميركية، زارت بغداد. العراق يتجه للاستثمار في مشاريع تخص الطاقة والبنية التحتية والنقل، اعتمادا على خبرات عربية وغربية، فأين يجب أن تكون البداية؟
ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفخري
وفود اقتصادية إماراتية وألمانية وقطرية وأميركية، زارت بغداد. العراق يتجه للاستثمار في مشاريع تخص الطاقة والبنية التحتية والنقل، اعتمادا على خبرات عربية وغربية، فأين يجب ان تكون البداية؟
البرنامج النووي الإيراني وصعود مؤشر العلاقات بين السعودية والصين وروسيا، وموقف دول الخليج من الحرب في أوكرانيا كانت من أهم نقاط جلسات نقاش دارت في مؤتمر ميونخ للأمن.
أعلن البنك المركزي العراقي أن احتياط البنك من النقد الأجنبي تجاوز 87 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار حتى نهاية العام. من أين أتت هذه الأموال وكيف يمكن استثمارها؟ ولماذا ينتشر الفقر رغم كل هذه الأموال؟
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