متى تنطلق ورشة الإعمار الحقيقي في العراق؟

العراق اليوم: خزائن الدولة مليئة وجيوب المواطنين فارغة!

أعلن البنك المركزي العراقي أن احتياط البنك من النقد الأجنبي تجاوز 87 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار حتى نهاية العام. من أين أتت هذه الأموال وكيف يمكن استثمارها؟ ولماذا ينتشر الفقر رغم كل هذه الأموال؟