 متى تفتح الحدود أبوابها للسياح.. الألمان على صفيح ساخن! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.05.2020

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منوعات

متى تفتح الحدود أبوابها للسياح.. الألمان على صفيح ساخن!

الصيف قادم والأوروبيون لن يطيقوا البقاء في المنازل. أبطال العالم في السياحة ينتظرون بشغف موعد فتح الحدود. فما هي خطط دول أوروبية ودول تعتبر وجهة سياحية معتادة كمصر وتركيا؟

شاطئ مايوركا الاسباني مهجورا في زمن كورونا

مايوركا في اسبانيا هي الوجهة المفضلة للسائحين الألمان

خطوة خطوة بدأت دول الاتحاد الأوروبي فتح حدودها مع بعضها. الخطوات حذرة، لكنها ضرورية جدا لأسباب اقتصادية، إنسانية وسياسية. فموسم سياحة الصيف على الأبواب، ولن يطيق الألمان البقاء في المنازل ولا الهولنديون ولا غيرهم. إذ أن من عادات شعوب شمال أوروبا السفر برا أو جوا إلى دول جنوب أوروبا، كاليونان وإيطاليا، فرنسا وإسبانيا وكرواتيا لقضاء الصيف على البحر. أو إلى مصر وتركيا، حيث منتجعات البحر الأحمر والريفيرا التركية.

هذه خطط دول أوروبية وشرق أوسطية لفتح الحدود وإعادة الحياة إلى قطاع السياحة..

مختارات

ألمانيا:

قررت برلين فتح الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا يوم السبت القادم (16 مايو/ أيار 2020)، مع الابقاء على إجراءات المراقبة المشددة. كما حددت منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم موعدا لفتح الحدود كاملة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الأخرى. الألمان يعرف عنهم أنهم (أبطال العالم بالسفر). وكثير منهم يخطط للسفر خلال شهور الصيف قبل أشهر، بل حتى قبل عام. ويبدو أن فتح الحدود مع دول الجوار لغرض السياحة في منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم سيكون موعدا ملائماً، لن يضطر كثيرون بسببه لإلغاء حجوزاتهم.

النمسا:

(15 يونيو/ حزيران) هو موعد فتح الحدود كاملة مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن النمسا قررت فتح معبرين حدوديين الأيام المقبلة مع هنغاريا، كي تسمح للأفراد بالانتقال على طرفي الحدود، خصوصا وأن كثيرا من الهنغار يعملون في النمسا. وتظهر الأرقام أن قطاع السياحة في النمسا تضرر جدا من غياب السياح الألمان بالذات، الذين شكلوا 37 بالمائة من نسبة حجوزات الفنادق في النمسا خلال موسم العام الماضي.

فرنسا:

لمدة شهرين لم يسمح للفرنسيين بزيارة سواحل بلادهم المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ساحلان فقط فتحا على ضفاف الأطلسي للسباحة والصيد. أما جزيرة كورسيكا في المتوسط فلم ترحب بالسياح حتى الساعة. المقاهي والمطاعم غير مفتوحة وزيارة المتاحف وخصوصا متحف اللوفر لن تكون ممكنة حتى شهر سبتمبر/ أيلول القادم. فرنسا، حالها حال ألمانيا ودول الجوار الأوروبي قررت إغلاق الحدود حتى منتصف حزيران/ يونيو القادم، والإبقاء على إمكانية التنقل عبر الحدود إلا لغرض العمل أو الحالات الاضطرارية.

مغارات وكهوف في سواحل إيطاليا على البحر الأبيض المتوسط

خطط دول أوروبية وشرق أوسطية لفتح الحدود وإعادة الحياة إلى قطاع السياحة

إيطاليا:

أكثر بلدان أوروبا تضررا من وباء كورونا. اقتصاد السياحة يشغل ما نسبته 10 بالمائة من الدخل القومي، ونحو 5 بالمائة من القوى العاملة تشتغل في قطاع السياحة. رئيس الوزراء جوسيبى كونتي منح مواطني بلاده بعض الأمل بقضاء الصيف على شواطئ إيطاليا، لكن موعد فتح الحدود مع دول الجوار وأمام السياح غير واضح المعالم حتى الآن. رغم ذلك فإن الفنادق في منطقة جنوب تيرول الجبلية ستفتح أبوابها للسياح مع نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، وهي وجهة محببة لكثير من الألمان.

إسبانيا:

البلد الذي يتكل كثيرا على قطاع السياحة، تضرر كثيرا من أزمة كورونا. لا توجد خطط لفتح الحدود سواء لمواطني الاتحاد الأوروبي أو خارجه. لكن يجب على أي شخص يزور إسبانيا من تاريخ 15 مايو/ أيار البقاء لمدة 14 يوماً في الحجر المنزلي. رغم هذا قررت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية وشركة يورو ونغز التابعة لها البدء برحلات جوية إلى جزيرة مايوركا في الإسبانية والجزر المجاورة لها، مع نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، يذكر أن هذه الجزر تضررت بشكل محدود جدا من وباء كورونا.

مشهد من الحدود الالمانية النمساوية

قطاع السياحة في النمسا تضرر جدا من غياب السياح الألمان بالذات

اليونان:

سيسمح للتنقل داخل البلاد يوم (18 مايو/ أيار) الجاري، ومع الأول من تموز/ يوليو يسمح لقطاع السياحة بالعودة إلى العمل.

على البحر وحول المسابح يجب أن تكون المسافة بين سائح وآخر مترين إلى خمسة أمتار. توقعات الأرباح في قطاع السياحة بلغت 22 مليار، لنحو 33 مليون سائح سنويا، لكنها لن تبلغ سوى 2 مليار يورو هذا العام.

مصر:

غير معلوم متى سيعود السياح الأجانب إلى شواطئ البحر في الغردقة وشرم الشيخ، إلا أن السلطات سمحت بفتح الفنادق للمصريين على أن تكون نسبة الحجوزات 25 بالمائة فقط من طاقة الفنادق الاستيعابية، ومع الأول من حزيران/ يونيو يسمح بتوسيع الحجوزات إلى 50 بالمائة. على أن تحافظ الفنادق على قواعد النظافة والتطهير بشكل دقيق. خبراء السياحة يقدرون خسارة قطاع السياحة في مصر بسبب الجائحة إلى حوالي مليار يورو شهريا.

تركيا

سمح للتنقل داخل البلاد بين 15 مدينة بعد أن كانت 31 مدينة ومقاطعة. تأمل تركيا في عودة السياحة مع شهر يونيو. الخطوط الجوية التركية مددت قرار توقف طيرانها حتى 28 مايو/ أيار الجاري. كما قررت السلطات إجراء فحص فيروس كورونا عند المطارات الدولية، مثل مطار أنطاليا.

عباس الخشالي/ د ب ا، DW 

  • Pier in Sellin on the island Rügen

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    مكلنبورغ فوربومرن

    قضى حوالي 34 في المئة من الألمان عطلاتهم في ألمانيا في عام 2018، وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). إذ كانت مكلنبورغ فوربومرن بشواطئها على بحر البلطيق الوجهة الأكثر شعبية. كما أثبتت المدن الشمالية، مثل شترالزوند وفيسمار وروستوك، بمراكزها القرميدية القوطية، أنها تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي يجعلها الوجهة المفضلة لدى الألمان وخصوصاً خلال فصل الصيف الحار.

  • Germany: Neuschwanstein Castle

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بافاريا

    تراجعت بافاريا إلى المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية المحلية الأكثر شعبية بعد منافستها بشكل مباشر مع ولاية مكلنبورغ فوربومرن لسنوات. ففي عام 2018، تغلب سحر الشواطئ على الجبال. وما تزال قلعة "نويشفانشتاين" ذات الحكايات الخيالية إحدى أفضل معالم بافاريا.

  • Half-timbered house in the Black Forest (DW)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بادن فورتمبيرغ

    شهدت بادن فورتمبيرغ -للمرة الأولى- ارتفاعاً بعدد الزوار. إذ سجلت الغابة السوداء على وجه الخصوص رقماً قياسياً في عدد الزوار. تشتهر الغابة السوداء بأشجارها دائمة الخضرة، والقرى الخلابة، والتقاليد الحيوية.

  • S'Illot, Mallorca, Spain

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إسبانيا

    قضى نحو 54 في المئة من الألمان بعض عطلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا، حيث حافظت إسبانيا على المركز الأول للرحلات الخارجية. وكانت جزر البليار - مثل مايوركا (في الصورة) - هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث تجمع بين العطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة. وتفوقت بذلك على اليونان وتركيا.

  • Panoramic view of Matera

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إيطاليا

    وبالطبع، لا يزال الألمان مخلصين لإيطاليا. وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). حصلت إيطاليا على المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأوروبية. وتتوقع "ماتيرا"، وهي بلدة صغيرة جنوب إيطاليا تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث تتمتع بكهوف وكنائس وقصور ساحرة جعلت منها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.

  • Alps with cows

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    النمسا

    كما نالت النمسا، جارة ألمانيا المركز الثالث بين أفضل الوجهات في عام 2018. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها النمسا، حيث توفر المكان المثالي لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة صيفاً، والرياضات الشتوية في الأشهر الباردة، والمراعي الجبلية، والتاريخ الإمبراطوري، والهندسة المعمارية الباروكية، إضافة إلى المطبخ الألبي بأطباقه الشهية.

  • Kemer-Cirali Beach, Antalya,Turkey

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    تركيا

    توفر تركيا السواحل المحمية، والبحر ذا اللون الفيروزي، وحوالي 400 شاطئ مجهزة بكل الخدمات التي يتوقعها المسافرون. شهدت تركيا انتعاشاً سياحياً في عام 2018 بعد سنوات من انخفاض أعداد السياح، وأصبحت الوجهة الدولية رقم 4.

  • default

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    اسكندنافيا

    أصبح لشمال أوروبا شعبية كبيرة عند السياح الألمان، ونالت المركز الخامس على قائمة وجهات العطلات لعام 2018. إذ تتميز الدول الاسكندنافية بطبيعة مذهلة: أنهار وبحيرات وسواحل وغابات كبيرة. وتعتبر الوجهة الكلاسيكية لعشاق التخييم خصوصاً، حيث يوجد حوالي 1500 معسكر تخييم في كل من السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

  • Vietnam's Halong Bay (picture alliance/dpa)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    آسيا

    حوالي واحد من كل ثمانية من السياح الألمان غادروا أوروبا لقضاء عطلتهم الرئيسية في عام 2018. وكان يقع خيار معظمهم على آسيا مثل خليج هالونغ في فيتنام (في الصورة)، حيث تتوفر المناظر الطبيعية، والهواء الطلق، والشواطئ الجميلة التي يفضلها المسافرون الكبار في السن خصوصاً.

  • Statue of Liberty (picture-alliance/imageBROKER/P. Wallner)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    الولايات المتحدة الأميركية

    وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد آسيا للوجهات السياحية خارج أوروبا. من نيويورك إلى سان فرانسيسكو وشلالات نياغارا إلى غراند كانيون، حيث قضى حوالي 3 في المئة من السياح الألمان عطلتهم في عام 2018. آن تيرميش/ ريم ضوا.


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