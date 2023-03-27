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متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟

تستعد الهند لاعتماد قانون حماية البيانات. وفي انتظار ذلك يسعى نشطاء حماية البيانات لمعرفة القواعد التي تم بموجبها جمع المعلومات حول السكان ومعالجتها حتى الآن.