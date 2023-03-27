 متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟ | كليك | DW | 27.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟

تستعد الهند لاعتماد قانون حماية البيانات. وفي انتظار ذلك يسعى نشطاء حماية البيانات لمعرفة القواعد التي تم بموجبها جمع المعلومات حول السكان ومعالجتها حتى الآن.

المزيد من المركز الإعلامي

Masood Quelle: DW

الهند: أنصار الخصوصية ضد المراقبة 27.03.2023

كيف تربطنا التطبيقات بها

كيف تربطنا التطبيقات بها 21.03.2023

Smiling caucasian woman relaxing on couch in living room wearing headphones and using laptop. spending free time at home with technology. || Modellfreigabe vorhanden

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟ 21.03.2023

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.02.2018 in einer Wohnung in Hamburg und schaut geschockt auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

فخّ التلعيب 21.03.2023

المزيد كليك

Estonia Quelle: Gleb Makarov/Unsplash

إستونيا: جمهورية رقمية 27.03.2023

BigData Quelle: Artgrid

كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟ 27.03.2023

SmartCity Quelle: DW

هل تعتمد الهند تجربة حيدر أباد الرقمية؟ 27.03.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - تحليل البيانات الضخمة والخصوصية 27.03.2023

اقرأ أيضا

This photograph taken on September 28, 2017, shows a smartphone being operated in front of GAFA logos (acronym for Google, Apple, Facebook and Amazon web giants) as background in Hédé-Bazouges, western France. / AFP PHOTO / Damien MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

عمالقة التكنولوجيا في دائرة الضوء بعد الثراء بسبب كورونا 24.05.2021

حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.

©PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-François FREY ; ; 20/07/2021 ; Le logiciel espion Pegasus le 20 juillet 2021. - Rights activists, journalists and lawyers around the world have been targeted with phone malware sold to authoritarian governments by an Israeli surveillance firm, media reports say.

فضيحة "بيغاسوس": لا يوجد نظام آمن! 03.08.2021

تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.