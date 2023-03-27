متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟

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تستعد الهند لاعتماد قانون حماية البيانات. وفي انتظار ذلك يسعى نشطاء حماية البيانات لمعرفة القواعد التي تم بموجبها جمع المعلومات حول السكان ومعالجتها حتى الآن.
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.
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