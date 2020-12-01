 متى تتحول الغيرة من صحية إلى مرضية؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.02.2021

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صحة

متى تتحول الغيرة من صحية إلى مرضية؟

في كل علاقة عاطفية هناك بعض المواقف التي تكون فيها الغيرة سيدة الموقف. لكن عندما تأخذ الغيرة أشكالاً مرضية، فإن ذلك يدخل العلاقة في متاهات تعكر صفوها، بل تصبح في كثير من الأحيان مهددة بالفشل.

تصبح العلاقة العاطفية على كف عفريت عندما تأخذ الغيرة أشكالا مرضية.

تصبح العلاقة العاطفية على كف عفريت عندما تأخذ الغيرة أشكالا مرضية. فما هي مميزات هذه الغيرة؟

في تصريح نقله موقع "إم إس إن"، تعرّف استشارية العلاقات العاطفية، الألمانية دانييلا فان زانتن، الغيرة بأنها "أمر طبيعي بل صحي وينتمي إلى الخصائص التي تميز الكائن البشري". وتؤكد فان زاتن أن "89 في المائة من البشر يعرفون هذا الشعور"، الذي تعتبره عادياً، بل وإيجابياً، حيث يمكنه أن يعيد للعلاقة توهجها في حال ما أصابها الوهن والخمول.

مختارات

تثير القطط والعناكب والأماكن المرتفعة وغيرها الرعب لدى الكثيرين، وهو ما يسميه خبراء النفس بالخوف الرضي. هذا المرض يمكن علاجه الآن بواسطة نظارات ذكية تمكن المرضى من مواجهة هذه المواقف المخيفة، فكيف يتم ذلك؟

أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها. فحص سريع لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة.

ينظر البعض للغيرة على أنها دليل على الحب في حين يراها آخرون سببا لتدمير العلاقات العاطفية، ويمكن التحكم في الغيرة عن طريق بعض التدريبات حتى لا يتحول الأمر لغيرة مرضية تزيد المشكلات مع شريك الحياة وتهدد العلاقة.

بيد أن هذه الغيرة يمكن أن تصبح مرضيةعندما يقع الشريك في شرك الشك، الذي يكون في الغالب دون سبب. وعادة ما ينتبه الشريك إلى أن انفعالاته كانت مبالغاً فيها بعد مدة عند مراجعته لنفسه، حيث ينتبه إلى أنه قد يدمر علاقته العاطفية في حال ما استسلم لانفعالاته غير المبررة.

وبحسب فان زاتن، المتخصصة في معالجة الغيرة المرضية، فإن لهذا النوع من الغيرة عدة أسباب، من بينها الاكتئاب والذُهان وأمراض الرهاب واضطرابات القلق وإدمان الكحول. وهو ما يجعل الغيرة أمراً "ثانوياً إذا جاز التعبير"، كما تقول استشارية العلاقات العاطفية، حيث يجب هنا البحث عن أسباب ظهور الغيرة المرضية من أجل السيطرة عليها.

فإذا ما تمت معالجة الاكتئاب، على سبيل المثال، إذا كان محركاً لظهور الغيرة ، فإن هذه الأخيرة ستختفي أو تعود "لمستوياتها الطبيعية".

ع.ش/ ي.أ

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