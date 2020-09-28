 ″متى إن شاء الله؟″.. هكذا سخر بايدن من ترامب بعربية مكسرة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.09.2020

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منوعات

"متى إن شاء الله؟".. هكذا سخر بايدن من ترامب بعربية مكسرة!

تلاسن وتبادل للاتهامات وصراخ. كان ذلك بعض ما ميز المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وبايدن. المفأجاة كانت استخدام بايدن لعبارة "إن شاء الله" بعربية مكسرة للرد على ترامب. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالعبارة وسياقها.

استخدم بايدن في وصف ترامب ألفاظاً مثل مهرج وكاذب وأحمق وعنصري ودمية بوتين، لكن متى إنشاء الله كانت مفأجأة المناظرة!

استخدم بايدن في وصف ترامب ألفاظاً مثل "مهرج" و"كاذب" و"أحمق" و"عنصري" و"دمية بوتين"، لكن "متى إنشاء الله" كانت مفأجأة المناظرة!

شهدت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الثلاثاء (29 أيلول/سبتمبر 2020) تراشقات لفظية وتشنجات وتهكم واستهزاء أيضاً.

ترامب وعد بنشر الكشف الضريبي الخاص به، فما كان من بايدن إلا أن سأله: "متى إن شاء الله؟"، مستخدماً لغة عربيبة مكسرة.

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فضيحة ضرائب ترامب عشية مناظرته النارية مع بايدن

وقد كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقريرا زعمت فيه بأن ترامب لم يدفع الضرائب على الدخل خلال 15 سنة، وقالت إنه في عام 2016 دفع فقط 750 دولار، لكن الرئيس الأمريكي نفى ذلك.

معلق آخر، علق بأنه يشك بأن بايدن "من ربعنا (جماعتنا)".

متابعة أخرى أشارت في تغريدتها إلى استخدام العرب العبارة للمماطلة و"التسويف":

أحد المعلقين وضع اللوم على بعض المسلمين والعرب أنفسهم من وراء الدلالة التهكمية التي لحقت بالعبارة:

أحد الحسابات باللغة الإنكليزية أطلق على بايدن وصف"الإمام":


  وقبل المناظرة كان دونالد ترامب كثيراً ما يسخر من منافسه الديموقراطي جو بايدن ويصفه بـ"جو الناعس" لكن الرئيس الأمريكي فوجئ في مناظرة الثلاثاء بهجوم عنيف من مرشح تمكن من التحكم بخصم ساخط ساع لولاية ثانية.

واستخدم بايدن في وصف ترامب ألفاظاً مثل "مهرج" و"كاذب" و"أحمق" و"عنصري" و"دمية بوتين". وأظهرت هجماته المحسوبة، حتى عندما حاول عدم الدخول في تلاسن، بأن المرشح الديموقراطي لن يتهاون في معركة لفظية لم ير الناخبون مثيلاً لها على منصة المناظرات. وعندما واصل ترامب مقاطعة كلام خصمه صاح بايدن قائلاً "هلا تخرس يا رجل".

خ.س/ع.ج.م

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


 

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