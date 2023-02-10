متهمة بالقتل - قانون الإجهاض الوحشي في السلفادور

في السلفادور أحد أكثر قوانين الإجهاض صرامة في العالم. ليس الإجهاض فقط ممنوعا فقد تدان أحيانا النساء اللواتي يقمن بإنجاب طفل ميت. وقد تصل عقوبة الحكم إلى خمسين عاما من السجن. يرافق الفيلم الوثائقي النساء اللواتي يقضين مدة عقوبتهن. أمضت تيودورا ديل كارمن فاسكيز أكثر من 10 سنوات خلف القضبان بعد أن ولدت طفلا ميتا قبل أن يطلق سراحها تحت ضغط دولي وتعد الآن أحد رموز النضال ضد القوانين الصارمة وتدافع بصوت عال عن حقوق المرأة في السلفادور .

مواعيد البث

DW عربية

السبت 04 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC

السبت 04 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC

السبت 04 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC

السبت 04 مارس/آذار 2023 – 19:15 UTC

الأحد 05 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC

الأحد 05 مارس/آذار 2023– 22:15 UTC

الإثنين 06 مارس/آذار 2023– 11:15 UTC

الإثنين 06 مارس/آذار 2023– 18:15 UTC

الثلاثاء 07 مارس/آذار 2023– 01:15 UTC

الثلاثاء 07 مارس/آذار 2023– 07:15 UTC

الأربعاء 08 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC

الأربعاء 08 مارس/آذار 2023 – 15:15 UTC

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