متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال

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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض متلازمة ما بعد كوفيد الأكثر شيوعًا هي ضيق التنفس والضعف الإدراكي، بالإضافة إلى ضعف التركيز واضطرابات النوم والاكتئاب والقلق. وأكثر الأعراض سوءا هو الإرهاق المزمن. وقد يصيب الأطفال والشباب أيضًا.
الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تسبب التهابا في أوعية جميع أعضاء الجسم بما في ذلك القلب. لكن ما السبب في تأخر تشخيص مرض التهاب عضلة القلب وماهي الأعراض التي ينبغي على المصابين الانتباه إليها؟
أنجز باحثون في ألمانيا تجارب على مصابين بمرض كوفيد 19 وآخرين شفوا منه لمعرفة أسباب بقاء أعراضه حتى بعد التعافي منه. وتوصل الباحثون إلى وجود علاقة بين الأعراض وخلايا الدم.
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
يلتقي خبراء في الولايات المتحدة لمناقشة ظهور أعراض التهاب في القلب عند يافعين وشباب بعد تلقي لقاحات كورونا من بايونتيك/فايزر وموديرنا، فيما لا تتوقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إحداث تغيير بتوصيات استخدام اللقاحات.
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