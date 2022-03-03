 متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال | صحتك بين يديك | DW | 03.03.2022

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صحتك بين يديك

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض متلازمة ما بعد كوفيد الأكثر شيوعًا هي ضيق التنفس والضعف الإدراكي، بالإضافة إلى ضعف التركيز واضطرابات النوم والاكتئاب والقلق. وأكثر الأعراض سوءا هو الإرهاق المزمن. وقد يصيب الأطفال والشباب أيضًا.

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