 متلازمة كاواساكي؟ ـ أعراض غامضة عند الأطفال مشابهة لكورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.05.2020

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صحة

متلازمة كاواساكي؟ ـ أعراض غامضة عند الأطفال مشابهة لكورونا

صدر مؤخراً تحذيراً من حالة غامضة تظهر بين الأطفال والتي قد تكون مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. قد تكون شبيهة بمتلازمة كاواساكي أو ما يعرف بالمتلازمة السامة التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة. فما هي هذه الحالة؟

ما علاقة متلازمة كاوساكي يكورونا؟ (صورة رمزية)

ما علاقة متلازمة كاوساكي يكورونا؟ (صورة رمزية)

حذر أطباء في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا من مخاطر ظهور حالات التهاب نادرة لدى الأطفال ربما تكون مرتبطة بفيروس كورونا كوفيد19. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت جمعية العناية المركزة للأطفال في بريطانيا تنبيهاً للأطباء مشيرة، إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت هناك زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من "حالة التهابية متعددة تتطلب رعاية مكثفة" في لندن وفي جميع أنحاء البلاد.

مختارات

أحد التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطباء اليوم هو إيجاد إجابة لسؤال أصبح فجأة ملحا لدى الآلاف وربما الملايين حول العالم .. هل يجب فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم في حالة إصابتهن بفيروس كورونا؟ (31.03.2020)

وقالت الجمعية إن هناك "قلقا متصاعداً" من أن أعراض الالتهابات قد تكون مرتبطة بكوفيد- 19 لدى الأطفال أو أن مرضاً مختلفاً غير معروف قد يكون وراء ذلك.

كانت الأعراض مشابهة لأعراض متلازمة كاواساكي النادرة أو ما يعرف بمتلازمة الصدمة السامة، وهو مرض نادر يصيب الأطفال دون الخامسة. وتسبب متلازمة كاواساكيالتهاباً في جدران الأوعية الدموية، التي تضعف الشرايين التاجية وقد تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية والإصابة بنوبة قلبية، بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألماني.

وغالباً ما يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة الغامضة الجديدة أعراضاً مشتركة بين أعراض كورونا والمتلازمة السامة " كاواساكي" من آلام في المعدة والتهاب القلب و"أعراض الجهاز الهضمي"، والتي يمكن أن تشمل القيء والإسهال.

لهذا السبب يجب إحالة المرضى الذين تظهر عليهم هذه الأعراض إلى المستشفيات مباشرة، بحسب ما نشره موقع "الإندبندنت" البريطاني.

ر.ض/ع.ج.م

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