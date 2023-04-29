"متلازمة رابونزل" - أكل الشعر وخطورته الشديدة على الحياة

"متلازمة رابونزل" هي حالة نادرة في الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين يأكلون الشعر. فقبل أسابيع قليلة، جذبت إحدى القضايا الصحية الاهتمام الدولي. إذ قام الأطباء في بلدة أوبافا بشرق التشيك بإزالة كرة ضخمة من الشعر من معدة فتاة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا خلال عملية طارئة.

كانت أبعاد كرة الشعر كبيرة بقطر بلغ ثمانية سنتيمترات وبمعدل 20 سم لطول الشعيرات. وقال الطبيب المعالج: "في بعض الحالات، يمكن أن يكون جدار المعدة قد تضرر أو حتى ثقب". لذلك كانت الفتاة محظوظة ولا يزال من الممكن إنقاذها.

كتل الشعر في الجهاز الهضمي

إذا تشكلت مثل كرات الشعر هذه في الجهاز الهضمي، فقد يكون المرض هو متلازمة رابونزل (نسبة إلى حكاية الفتاة الحسناء ذات الشعر الطويل في قصص الأخوين غريم). ويقول الأطباء إن سبب هذا المرض نفسي بالدرجة الأولى، إذ يشد المصابون به شعرهم باستمرار، ويحولون أكل المتساقط منه.

ونظرًا لعدم هضم الشعر، تتشكل مع مرور الوقت كتلة من الشعر في الجهاز الهضمي، والتي تتمدد مثل الضفيرة في الأمعاء - ومن هنا جاءت تسمية متلازمة رابونزل. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انسداد معوي يهدد الحياة، بحسب ما نشر موقع "دويتشه إرتسه بلات" (Deutsche Ärzteblatt) الطبي.

وإذا امتد الشعر إلى الاثنا عشر، يمكن أن يلتهب البنكرياس أيضًا. يؤدي تكتل الشعر أيضًا إلى تعطيل عملية الهضم، بحيث يعاني المصابون به غالبًا من نقص العناصر الغذائية. ويكون الحل عبر التدخل الجراحي فقط لإزالة كتل الشعر.

ألف الأخوان غريم الألمانيان حكاية رابونزل عام 1812، عن تلك الفتاة حبيسة البرج والتي تدلي بضفائرها الطويلة ليتسلق عليها حبيبها إليها.

معدل إصابات أعلى لدى الفتيات

وقد تتأثر الفتيات الصغيرات في المقام الأول. إذ يمكن أن يؤدي فرط نشاط مناطق معينة من الدماغ دورًا في تطور هذا المرض ويمكن أن يستمر لأشهر أو سنوات. ومع ذلك، فإن الإصابة بالمرض تبدأ عادة بين سن الحادية عشرة والخامسة عشر ويؤثر على النساء (3.5 في المئة) أكثر من الرجال (1.5 في المئة).

من 0.5 إلى 1.05٪ من سكان ألمانيا يعانون من هوس نتف الشعر. ونظرًا لأن المرض مرتبط بالكثير من العار فغالبًا ما يتم الاحتفاظ به في طي الكتمان.

أعراض المرض

ليس من السهل تشخيص كرة الشعر داخل الجسم ولا يمكن اكتشافها إلا عن طريق الموجات فوق الصوتية أو تنظير المعدة أو التصوير المقطعي المحوسب. ولكن هناك ست علامات تحذيرية بارزة من بين الأعراض النمطية لمتلازمة رابونزل وهي:

ألم في الجزء العلوي من البطن القيء فقدان الشهية إمساك انتفاخ المعدة بقع صلعاء على الرأس ناتجة عن نتف الشعر

علاء جمعة/ص.ش