متلازمة الإرهاق المزمن - مرض غامض ينغص حياة المصابين به

متلازمة الارهاق المزمن، هي مرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي وهو غالبا ما يؤدي إلى درجة عالية من الإعاقة الجسدية. يقدر عدد المصابين بهذه المتلازمة بين 17 و 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. تتأثر النساء بالمرض أكثر من الرجال. على الرغم من وجود عدد كبير من المصابين ، إلا أن هذه المتلازمة غير معروفة على نطاق واسع لعامة الناس والأطباء.



يأتي هذا بالرغم من أنه تم دمجها في التصنيف الدولي للأمراض العصبية من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1969. لا تزال الأبحاث حول المرض في مراحلها الأولى ولا توجد أدوية ولا علاجات له . فيروس سارس - كوفيد 2 الجديد الذي أصيب به مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم حتى الآن يجعل المرض مثيرا للانتباه لأن أعراضه التي قد ترافق المصابين المعافين لأسابيع وأحيانا لأشهر تشبه أعراض متلازمة الإرهاق المزمن.

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الجزء الأول

DW عربية

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