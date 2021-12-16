 متلازمة الإرهاق المزمن - مرض غامض ينغص حياة المصابين به | تقارير جديدة | DW | 30.03.2022

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تقارير جديدة

متلازمة الإرهاق المزمن - مرض غامض ينغص حياة المصابين به

متلازمة الإرهاق المزمن هي اضطراب عصبي مناعي خطير. حتى الآن لم يحصل المرضى إلا على مساعدة ضئيلة. تظهر أحدث النتائج أن التأثيرات المتأخرة لكوفيد 19 تتشابه مع الأعراض النموذجية لـهذه المتلازمة.

Fit und Gesund die Post-COVID Fatigue

Sendung: Dokumentation „Die rätselhafte Krankheit – Leben mit ME/CFS

متلازمة الارهاق المزمن، هي مرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي وهو غالبا ما يؤدي إلى درجة عالية من الإعاقة الجسدية. يقدر عدد المصابين بهذه المتلازمة بين 17 و 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. تتأثر النساء بالمرض أكثر من الرجال. على الرغم من وجود عدد كبير من المصابين ، إلا أن هذه المتلازمة غير معروفة على نطاق واسع لعامة الناس والأطباء.

Sendung: Dokumentation „Die rätselhafte Krankheit – Leben mit ME/CFS


يأتي هذا بالرغم من أنه تم دمجها في التصنيف الدولي للأمراض العصبية من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1969. لا تزال الأبحاث حول المرض في مراحلها الأولى ولا توجد أدوية ولا علاجات له . فيروس سارس - كوفيد 2 الجديد الذي أصيب به مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم حتى الآن يجعل المرض مثيرا للانتباه لأن أعراضه التي قد ترافق المصابين المعافين لأسابيع وأحيانا لأشهر تشبه أعراض متلازمة الإرهاق المزمن.

مواعيد البث
الجزء الأول

DW  عربية

السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 03:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 19:15 UTC
الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC
الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC
الإثنين 11 أبريل/نيسان2022 – 11:15 UTC
الإثنين 11 أبريل/نيسان2022 – 18:15 UTC
الثلاثاء 12 أبريل/نيسان2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 12 أبريل/نيسان2022– 07:15 UTC
الأربعاء  13 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 13 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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