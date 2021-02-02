 متلازمة أنجلمان: خلل جيني يتسبب باضطرابات جسدية وسلوكية ولغوية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.02.2021

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صحة

متلازمة أنجلمان: خلل جيني يتسبب باضطرابات جسدية وسلوكية ولغوية

متلازمة أنجلمان هي مرض ينتج عن اضطراب وراثي في الجينات. فيما يلي نظرة سريعة عن المرض وتاريخه وأعراضه وإمكانية الشفاء منه!

الابتسامة لا تفارق وجوه المصابين بمتلازمة أنجلمان (صورة رمزية)

الابتسامة لا تفارق وجوه المصابين بمتلازمة أنجلمان (صورة رمزية)

متلازمة أنجلمان Angelmann Syndrome هي تأخر في النمو العقلي والجسدي. والمرض سمي على اسم طبيب الأطفال البريطاني هاري أنجلمان، الذي وصف المتلازمة علمياً للمرة الأولى عام 1965.

مختارات

ربما اقترب اليوم الذي يمكن للعلماء فيه أن يمنعوا انتقال الأمراض الوراثية النادرة بعدما نجح باحثون ينتمون لمستشفى مدينة بون الجامعي في تطوير برنامج حاسوبي جديد للكشف عن عدد من المتلازمات المرضية النادرة، فكيف تم ذلك؟

خلص علماء إلى أن خلل جيني هو السبب وراء الإصابة بنقص المناعة الخلقي في خطوة قد تساعد على التوصل للعلاج المناسب. ويتسبب هذا العيب الجيني في نقص حاد في الخلايا المناعية وبالتالي يؤثر على التصدي للبكتيريا ولمسببات الأمراض.

ويقدر خبراء أن المرض يصيب واحداً من كل 15 ألف إنسان، فيما يذهب آخرون إلى أن واحداً من ما بين 20 و30 ألف إنسان مصاب بالمتلازمة، وفق موقع Wunderweib الألماني.

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الأعراض
تختلف شدة أعراض المرض من مصاب إلى آخر. وفيما يلي بعض أبرز الأعراض:
-اضطرابات في النمو كتأخر في النمو العقلي والجسمي

- اضطرابات في الحركة كفقدان التوازن والمشية غير المنضبطة والحركات غير المتناسقة

- اضطرابات سلوكية كالضحك بلا سبب وتعبير الوجه السعيد، وسهولة الاستثارة، وصعوبة في التركيز، وفرط النشاط، والتصفيق والتلويح باليدين.

- اضطرابات لغوية: المصاب يمكنه فهم الكلام، ولكنه لا يستطيع التلفظ إلا قليلاً، بيد أنه قد يكون قادراً على التواصل غير اللفظي، على سبيل المثال باستخدام الإشارات وإيماءات الوجه وتعابير الوجه.

- صعوبات في النوم

- نوبات صرع

- رأس صغير وذو مؤخرة مسطحة

- إبراز اللسان والبصاق المتكرر

- قدم مسطحة ومتجهة للخارج عند المشي

- حماس زائد للعب بالماء والبلاستيك والورق المقوى

- الحساسية المفرطة من الحرارة والتعرق الكثير

العلاج؟

للأسف لا علاج يشفي من متلازمة أنجلمان، غير أنه يمكن التدخل لعلاج بعض الأعراض كاضطرابات النطق أو نوبات الصراع على سبيل المثال.

خ.س/ع.ج.م

  • Berggorilla im Virunga Nationalpark in Ruanda

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

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  • Berggorillas in Ruanda

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

    ووفقا للدارسة فإن تزواج الغوريلا الجبلية بين الأقارب غير مضر، بل على العكس. فإن التناسل بين الأقارب يؤدي إلى اختفاء بعض المتغيرات الجينية لديها، والطفرات الضارة التي تعيق عمل الجينات وتتسبب بأمراض خطيرة هي أقل شيوعا بينها إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى من الغوريلا.

  • Berggorilla im Virunga Nationalpark in Ruanda

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

    يعتقد الباحثون البريطانيون أن الغوريلا الجبلية تعيش في تجمعات صغيرة جدا منذ أكثر من 100 ألف عام، وتعتمد في تناسلها بشكل كبير على زواج الأقارب، ورغم ذلك فإن مناعتها قوية جدا.

  • Flash-Galerie westlicher Flachlandgorilla

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

    تتميز الغوريلا التي تعيش بالسهول الغربية بتباين وراثي أعلى بثلاثة أضعاف من التباين الوراثي لدى الغوريلا الشرقية بما فيها الغوريلا الجبلية. إذ أثبت تحليل عينات الدم أن التغييرات الجينية لدى الغوريلا الغربية محدودة جدا ولكنها أكثر تضررا من الطفرات الضارة.

  • Kongo Virunga National Park getöteter Gorilla

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

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  • default

    زواج الأقارب يحمي الغوريلا الجبلية من الإنقراض

    تتميز الغوريلا الجبلية في حديقة فيرونغا الوطنية في راوندا بضخامتها وهي البنية المألوفة لدى الغوريلا. فطولها يبلغ حوالي متر وخمسة وسبعين سنتيمترا ووزنها حوالي 200 كيلوغراما.

    الكاتب: يوليا فيرجين/دالين صلاحية


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