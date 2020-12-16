متفوقا على ميسي ورونالدو.. ليفاندوفسكي "الأفضل" في العالم

أُعلن مساء الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر) فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في العالم 2020، خلال حفل استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز "الأفضل" في العالم.

وقد أقيم حفل "فيفا" كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا "فيفا"، قد انحصرت المنافسة فيها هذا العام بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو، بعد فترة صعبة توقفت فيها المنافسات لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم استكمل خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

ودخل ليفاندوفسكي المنافسة بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية. وقال الدولي البولندي "أنا أشعر بالفخر وهذا يوم عظيم لي وللنادي".

وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، ما عزز حظوظه بأن يصبح اللاعب الثاني فقط الذي يكسر احتكار 13 عاما من ميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في العالم إن كانت تلك الخاصة بـ"فرانس فوتبول" أو "فيفا" أو عندما أدمجت الجائزتين.

وكان النجم الكرواتي لريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش الوحيد الذي دخل على خط ميسي-رونالدو بنيله جائزتي "فيفا" والكرة الذهبية عام 2018 بعد قيادته منتخب بلاده للوصول الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا، وفريقه الملكي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا.

برونز أفضل لاعبة

أما جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم ففازت بها الإنجليزية لوسي برونز (29 عاما) مدافعة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا ومنتخب إنجلترا. وكانت برونز قد حققت العديد من الألقاب مع ليون الفرنسي سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي قبل أن تعود هذا العام إلى مانشستر سيتي.

نوير أفضل حارس

كما أحرز الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل حارس مرمى

في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020. وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ يفوز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020

كلوب أفضل مدرب

بدوره فاز الألماني يورغن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في العالم وذلك في

الاستفتاء نفسه. وتفوق كلوب على مواطنه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي.

وقاد الألماني كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاما كما حقق رقما قياسيا لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل مدرب في استفتاء "فيفا" لعام 2020.



و توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

لعام 2020 وذلك عن هدفه لفريق توتنهام في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وفرض لاعبو بايرن ميونخ وليفربول هيمنتهم على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) .

التشكيلة المثالية للأفضل في العالم

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بخلاف الإسباني تياغو ألكانتارا الذي ترك الفريق في صيف هذا العام إلى ليفربول الإنجليزي. وبخلاف ألكانتارا ، ضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من ليفربول. وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم : في حراسة المرمى : البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) . وفي الدفاع : الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني). ولخط الوسط : الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) - يوزوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني) . وفي الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني)

وكان من المفترض أن يقام حفل "فيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول/سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ إلى 17 كانون الأول/ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)