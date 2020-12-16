 متفوقا على ميسي ورونالدو.. ليفاندوفسكي ″الأفضل″ في العالم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

متفوقا على ميسي ورونالدو.. ليفاندوفسكي "الأفضل" في العالم

كما كانت التوقعات فقد فاز البولندي الدولي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وبذلك يكون ليفاندوفسكي قد تفوق على الغريمين ميسي ورونالدو.

Bundesliga FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt | Tor Lewandowski

أُعلن مساء الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر) فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في العالم 2020، خلال حفل استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز "الأفضل" في العالم.

وقد أقيم حفل "فيفا" كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. 

مختارات

اختارت مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ، للقب لاعب العام بحسب استفتاء للصحافيين الرياضيين في ألمانيا. من حلّ في المركزين الثاني والثالث؟

أخيرا حصل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي على جائزة انتظرها كثيرا، فقد توج ماكينة الأهداف بلقب أفضل لاعب في أوروبا، في حفل سيطر على جوائزه زملاؤه في بايرن، كما شهد أيضا قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا "فيفا"، قد انحصرت المنافسة فيها هذا العام بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو، بعد فترة صعبة توقفت فيها المنافسات لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم استكمل خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

ودخل ليفاندوفسكي المنافسة بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية. وقال الدولي البولندي "أنا أشعر بالفخر وهذا يوم عظيم لي وللنادي". 

وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، ما عزز حظوظه بأن يصبح اللاعب الثاني فقط الذي يكسر احتكار 13 عاما من ميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في العالم إن كانت تلك الخاصة بـ"فرانس فوتبول" أو "فيفا" أو عندما أدمجت الجائزتين.

وكان النجم الكرواتي لريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش الوحيد الذي دخل على خط ميسي-رونالدو بنيله جائزتي "فيفا" والكرة الذهبية عام 2018 بعد قيادته منتخب بلاده للوصول الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا، وفريقه الملكي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا.

برونز أفضل لاعبة

أما جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم ففازت بها الإنجليزية لوسي برونز (29 عاما) مدافعة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا ومنتخب إنجلترا. وكانت برونز قد حققت العديد من الألقاب مع ليون الفرنسي سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي قبل أن تعود هذا العام إلى مانشستر سيتي. 

نوير أفضل حارس

كما أحرز الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل حارس مرمى 
في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020. وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني. 

مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ يفوز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020

مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ يفوز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020

كلوب أفضل مدرب

بدوره فاز الألماني يورغن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في العالم وذلك في 
الاستفتاء نفسه. وتفوق كلوب على مواطنه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي.

 وقاد الألماني كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاما كما حقق رقما قياسيا لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي. 

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل مدرب في استفتاء فيفا لعام 2020.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل مدرب في استفتاء "فيفا" لعام 2020.


و توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 
لعام 2020 وذلك عن هدفه لفريق توتنهام في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وفرض لاعبو بايرن ميونخ وليفربول هيمنتهم على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) .

التشكيلة المثالية للأفضل في العالم

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بخلاف الإسباني تياغو ألكانتارا الذي ترك الفريق في صيف هذا العام إلى ليفربول الإنجليزي. وبخلاف ألكانتارا ، ضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من ليفربول.  وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم : في حراسة المرمى : البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) . وفي الدفاع : الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني). ولخط الوسط : الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) - يوزوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني) . وفي الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني)

وكان من المفترض أن يقام حفل "فيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول/سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ إلى 17 كانون الأول/ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سر تألق "سلاح بايرن القاتل" ليفاندوفسكي  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

متفوقا على ميسي ورونالدو.. ليفاندوفسكي "الأفضل" في العالم

بوندسليغا: ليفركوزن يحتفظ بالصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن

الأفضل في العالم.. إنجازات ليفاندوفسكي تتحدى شهرة ميسي ورونالدو

الدوري الألماني ـ مونشنغلادباخ يكرس عقدة اينتراخت فرانكفورت

ألمانيا- استمرار الرياضة الاحترافية رغم تشديد القيود والإغلاق العام

قرعة الأبطال.. مواجهات ساخنة تنتظر الفرق الألمانية