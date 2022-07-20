متفوقا على محمد صلاح.. ساديو مانيه أفضل لاعب إفريقي

اختير مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد، السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط الخميس (21 يوليو/ تموز 2022). وتفوق مانيه على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها مانيه هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الانكليزي، علما بأن الجائزة الغيت في السنتين الاخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وظهر مانيه وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ. ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

تفوق مانيه على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي.

كما توج أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم رسميا بجائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2022. وتسلم سيسيه الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وأحرز سيسيه الجائزة عن جدارة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقبه الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي ثم قاد الفريق بعدها بأسابيع قليلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على المنتخب المصري في الدور النهائي الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتفوق سيسيه بهذا على منافسيه اللذين وصلا للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة لعام 2022؛ وهما البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري ووليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا.

عربيا توج الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي المصري لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2022.

وساهم الشناوي بقدر كبير في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكنه خسر النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي. ووجه الشناوي رسالة مصورة (بالفيديو) إلى الحضور في الحفل نظرا لعدم قدرته على حضور الحفل لارتباطه مع الأهلي بالمباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بنفس توقيت الحفل.

أ.ح/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)