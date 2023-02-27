متفوقا على بنزيمة ومبابي.. ميسي "الأفضل" لعام 2022

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل" لعام 2022 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" الإثنين (27 فبراير/ شباط 20239 في باريس، متفوقاً على زميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطن الأخير هداف ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية.

وكوفئ ابن الـ35 عاماً على قيادته الأرجنتين للفوز في نهاية العام المنصرم بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، بالفوز على مبابي بالذات بعد التغلب على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح عقب تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم

كما توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.

وأحرزت بوتياس الجائزة متفوقة على الإنجليزية بيث ميد مهاجمة أرسنال والمنتخب الإنجليزي الفائز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) والأمريكية أليكس مورجان لاعبة سان دييجو ويف الأمريكي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.

توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.

أفضل حارس مرمى

توج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 2022 بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأحرز مارتينيز الجائزة متفوقا على البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى أشبيلية الإسباني، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وكان مارتينيز (30 عاما) توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل هائل في فوز التانجو باللقب العالمي.

وكان هذا المستوى، الذي ظهر به مارتينيز في المونديال، امتدادا لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ حيث ساهم في مسيرة ناجحة للتانجو فلم يخسر مع الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.

مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني (وسط الصورة) توج بجائزة أفضل مدرب.

الأرجنتين تحصد جائزة أفضل مدرب أيضا

ونال ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 جائزة أفضل مدرب في العالم بعدما قاد بلاده الأرجنتين للفوز باللقب الكبير في مونديال قطر. وتفوق سكالوني على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق اليوم تمديد عقد سكالوني حتى 2026.

ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وحقق سكالوني 37 انتصارا وهو رقم قياسي وتعادل 15 مرة وتجرع خمس هزائم في 57 مباراة مع الأرجنتين.

أفضل حارسة مرمى

ونالت الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأحرزت إيرابس الجائزة متفوقة على الألمانية آن كاترين بيرجر حارسة مرمى تشيلسي الإنجليزي والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.

ويأتي تتويج إيرابس (29 عاما) بالجائزة بعد دورها البارز في فوز منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) ليكون اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.

وتوجت الهولندية سارينا فيغمان مدربة المنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأحرزت فيغمان الجائزة متفوقة على السويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي والفرنسية سونيا بومباستور مدربة فريق ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)