متفوقا على بنزيمة ومبابي.. ميسي "الأفضل" لعام 2022

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل" لعام 2022 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" الإثنين (27 فبراير/ شباط 20239 في باريس، متفوقاً على زميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطن الأخير هداف ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية.
وكوفئ ابن الـ35 عاماً على قيادته الأرجنتين للفوز في نهاية العام المنصرم بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، بالفوز على مبابي بالذات بعد التغلب على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح عقب تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم
كما توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.
وأحرزت بوتياس الجائزة متفوقة على الإنجليزية بيث ميد مهاجمة أرسنال والمنتخب الإنجليزي الفائز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) والأمريكية أليكس مورجان لاعبة سان دييجو ويف الأمريكي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.
توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.
أفضل حارس مرمى
توج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 2022 بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وأحرز مارتينيز الجائزة متفوقا على البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى أشبيلية الإسباني، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.
وكان مارتينيز (30 عاما) توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل هائل في فوز التانجو باللقب العالمي.
وكان هذا المستوى، الذي ظهر به مارتينيز في المونديال، امتدادا لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ حيث ساهم في مسيرة ناجحة للتانجو فلم يخسر مع الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.
مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني (وسط الصورة) توج بجائزة أفضل مدرب.
الأرجنتين تحصد جائزة أفضل مدرب أيضا
ونال ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 جائزة أفضل مدرب في العالم بعدما قاد بلاده الأرجنتين للفوز باللقب الكبير في مونديال قطر. وتفوق سكالوني على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق اليوم تمديد عقد سكالوني حتى 2026.
ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.
وحقق سكالوني 37 انتصارا وهو رقم قياسي وتعادل 15 مرة وتجرع خمس هزائم في 57 مباراة مع الأرجنتين.
أفضل حارسة مرمى
ونالت الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وأحرزت إيرابس الجائزة متفوقة على الألمانية آن كاترين بيرجر حارسة مرمى تشيلسي الإنجليزي والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.
ويأتي تتويج إيرابس (29 عاما) بالجائزة بعد دورها البارز في فوز منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) ليكون اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.
وتوجت الهولندية سارينا فيغمان مدربة المنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وأحرزت فيغمان الجائزة متفوقة على السويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي والفرنسية سونيا بومباستور مدربة فريق ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.
ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
سانتوس كان البداية
نادي "سانتوس" البرازيلي يعد أول نادي لعب في صفوفه بيليه بل وقضى فيه معظم مسيرته الكروية. في 1956، تعاقد النادي البرازيلي مع بيليه وكان في سن الـ 15. وبالإضافة إلى المشاركة في الدوري المحلي، شارك سانتوس في مباريات خارج البرازيل في أوروبا وأمريكا. هذه الصورة للأسطورة البرازيلية بيليه مع فريقه البرازيلي خلال مباراة ودية عام 1970 أمام فريق "واشنطن دارتس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
التألق في أول مشاركة بالمونديال
بعد تألقه مع "سانتوس"، خطف بيليه الشاب الأنظار ليجد طريقه إلى تشكيلة قائمة منتخب "السيليساو" في مونديال السويد عام 1958. وفي أول مباراة له كان بيليه في عامه الـ 17 وأصبح أصغر لاعب يشارك في كأس العالم فيما كانت مباراته الأولى ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. وفي مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، أحرز بيليه هاتريك وفي النهائي ضد البلد المضيف، أحرز هدفين ليصل رصيده في البطولة إلى 6 أهداف في أربع مشاركات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه.. ساحر المستديرة
وصف بيليه كرة القدم بأنها "اللعبة الجميلة" وهو الأمر الذي نفذه داخل المستطيل الأخضر. كان مركز بيليه الهجوم في غالب المباريات رغم أنه لعب في أدوار أخرى. برع الأسطورة البرازيلية في الجمع بين السرعة والتألق والمهارة الساحرة حيث كان يتجاوز المدافعين بسهولة وكأنه الزئبق. سجل بيليه أهدافا بطرق عديدة مثل هذا الهدف الذي أحرزه عام 1968 من ركلة خلفية مزدوجة.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إصابة تعرقل مسيرة السيليساو
فازت البرازيل بمونديال 1962 في تشيلي للمرة الثانية على التوالي. وكانت هناك آمال كبيرة في الاحتفاظ باللقب في مونديال 1966 بإنجلترا، مهد كرة القدم. وفي مباراة البرازيل ضد بلغاريا، أحرز بيليه هدفا من ركلة حرة وأصبح أول لاعب يسجل في ثلاث بطولات كأس عالم متتالية. وبسبب تألقه، تعرضه بيليه لعنف من مدافعي بلغاريا والبرتغالي من أجل إيقافه داخل المستطيل الأخضر. خرجت البرازيل حاملة اللقب من الدور الأول.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1970.. لقب كأس العالم الثالث
ساعد بيليه منتخب البرازيل في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال المكسيك عام 1970 لتكون بذلك نهاية سعيدة لمسيرة الأسطورة البرازيلية في بطولات كأس العالم. بعد الفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، حمل لاعبو منتخب "السيليساو" بيليه على أكتافهم للاحتفال باللقب الذي منح البرازيل الحق في الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد. أحرز بيليه خلال البطولة أربعة أهداف ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1971.. الاعتزال الدولي بعد 92 مباراة مع راقصي السامبا
لعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة فيما كانت مباراة الاعتزال مع راقصي السامبا في 18 يوليو/ تموز عام 1971. احتشد 180 ألف مشجع في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو لتوديع الأسطورة البرازيلية. وانتهت المباراة ضد يوغوسلافيا بالتعادل هدفين لكل فريق. اعتزل بيليه اللعب مع البرازيل في سن مبكر، إذ لم يكن قد أتم بعد عامه الحادي والثلاثين. وقد لعب بعد ذلك، مع ناديه سانتوس لعدة سنوات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1975.. المغامرة الأمريكية
في عام 1974، أكمل بيليه 19 موسما كرويا مع ناديه سانتوس البرازيلي بداية من عام 1956. انتقل في عام 1975 إلى اللعب في الولايات المتحدة مع نادي "نيويورك كوزموس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه ربما كان بسبب المال. ساعد بيليه على تعزيز شهرة ونشر كرة القدم في الولايات المتحدة. وقاد بيليه "نيويورك كوزموس" للفوز ببطولة دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم عام 1977.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1977... محمد علي كلاي وبيكنباور في الوداع
أنهى بيليه مسيرته الكروية مع "نيويورك كوزموس" عام 1977 حيث جرت المباراة النهائية في استاد ملعب جاينتس العريق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وحرص على توديعه أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور الذي رافقه في الفريق وزميل دربه في منتخب البرازيل كارلوس ألبرتو، فضلا عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
نجم في هوليوود
في عام 1981، خاض بيليه الغمار السينمائي حيث شارك في بطولة فيلم "الهروب إلى النصر" مع نجمي هوليوود سيلفستر ستالون ومايكل كين. يدور الفيلم في فترة الحرب العالمية الثانية حيث يخوض فريق من أسرى دول الحلفاء مباراة كرة قدم ضد فريق من ألمانيا النازية ممن قاموا بأسرهم.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه الوزير والسفير
بعد مسيرة كروية حافلة، شغل بيليه عددا من المناصب بما في ذلك سفيرا للنوايا الحسنة في منظمة اليونسكو عام 1994. وبعدها بعام، قام الرئيس البرازيلي آنذاك فرناندو إنريكي كاردوسو (يسار الصورة) بتعيين بيليه في منصب وزير استثنائي للرياضة في البرازيل، حيث كرس بيليه جهده لمحاربة الفساد في عالم كرة القدم في بلاده. وقام باقتراح تشريع أطلق عليه "قانون بيليه" للحد من الفساد الكروي في البرازيل.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إدينيو بيليه.. ابن الوز ليس عواما
تزوج بيليه ثلاث مرات وأنجب العديد من الأطفال سواء من زوجاته الثلاث أو من علاقات خارج إطار الزواج. حاول نجله إدينيو مواصلة مسيرة والده. وقد بدأ إدينيو مشواره الاحترافي كحارس في نادي سانتوس الذي قضى فيه بيليه حياته الكروية. لكن مسيرة إدينيو في عالم المستديرة لم ينطبق عليها القول "ابن الوز عوام" خاصة بعد أن أصدرت محكمة برازيلية عام 2017 ضده عقوبة بالسجن نحو 13 عاما في قضية غسيل أموال وتهريب المخدرات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
صراع مع المرض
في الأعوام الأخيرة من عمره، تعرض بيليه لأزمات الصحية عدة. في 2012، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ، لكنه اضطر خلال مونديال 2018 في روسيا إلى الظهور على كرسي متحرك أثناء سحب القرعة إلى جوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأيقونة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وبعد ذلك بفترة قصيرة، دخل بيليه المستشفى حيث خضع لجراحة لإزالة حصوات الكلى. لكن معركة بيليه الكبرى والأخيرة كانت ضد السرطان. تشاك بنفولد/ م.ع