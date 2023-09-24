 متفائلون ومنتقدون.. هل ينجح ناغاسمان مع المنتخب الألماني؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

متفائلون ومنتقدون.. هل ينجح ناغاسمان مع المنتخب الألماني؟

أقل من تسعة أشهر تفصلنا عن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا، ومهمة المدرب الجديد ناغلسمان استعادة الهيبة لمنتخب بلاده الذي عانى الأمرين في السنوات الأخيرة. انتظارات جمة تلقى على عاتق ابن الـ 36 عاما.

Deutschland Frankfurt am Main | Julian Nagelsmann vorgestellt als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft

انتظارات بحجم المهمة التي أوكلت لمدرب بايرن السابق يوليان ناغلسمان.

لم تمر التغطية الصحفية للمرحلة الخامسة من الدوري الألماني في جولتها أمس السبت (23 سبتمبر/ أيلول 2023) دون الحديث عن القائد الجديد يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني الذي قدمه الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا قبل يومين.

مختارات

ناغلسمان الشاب (36 عاما)، حصل على مهمة محددة، وهي النهوض بالمنتخب وتلميع صورته التي اهتزت بقوة، حين تحل المنتخبات الأوروبية ضيفا على ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024 بعد أقل من تسعة أشهر.

مشاكل منتخب الماكينات تمتد حاليا إلى أبعد من أداء باهت، بل يحتاج الأمر إلى فلسفة قديمة جديدة داخل الاتحاد تبتعد عن أي توجهات تسويقية، وتركز على الأهداف التقليدية المتمثلة في الفوز بالمباريات والألقاب.

ومن هذا المنطلق تمّ التعاقد إلى غاية 2026 مع أرندرياس ريتش مديرا إداريا جديدا، وهو من أحد رواد "المدرسة القديمة" ومن كبار المنتقدين لمؤسسة الاتحاد، كما أن علاقاته ببايرن ميونيخ، كأهم وأكبر الأندية الألمانية، ليست في أبهى صورها.

اختيار ناغلسمان جاء ليكمل هذه الصورة ويؤكد على حقيقة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وأمام المشاكل المادية والكروية التي يعاني منها على مستوى منتخب الرجال بات منفتحا أكثر من أي وقت مضى على آفاق جديدة، لحاجته الشديدة لنتائج سريعة وقوية في ظل تواصل الضغط الإعلامي والغضب الشعبي من خسارات متوالية.

Deutschland Frankfurt am Main | Julian Nagelsmann vorgestellt als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft

ناغلسمان يتوسط مدير الكرة رودي فولر (يمين) ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف.

الآن، السؤال الذي يطرحه الجميع وبدا أثناء التغطية الصحفية أهم بكثير من مجريات مباريات المرحلة الخامسة التي تصدر فيها البايرن الصدارة، -وهو ليس بالشيء الجديد-، يدور حول مدى قدرة ناغلسمان على النجاح.

السن كعنوان للخبرة؟

قائمة المتفائلين طويلة نسبيا، وتضم أسماء وازنة على غرار لوتار ماتيوس المحلل الرياضي وأسطورة البايرن سابقا، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، وتوماس توخل وغيرهم. إجماع كبير بين هذه الفئة بأن "عدوى" "شغف كرة القدم لدى ناغلسمان يصيب الجميع ويحفزهم"، وفقاً لتصريحات مدير الكرة داخل الاتحاد رودي فولر.

عامل السن محور أسئلة كثيرة ترددت على لسان جميع المحاورين، فهل يستطيع ابن الـ36 أن يواجه صعاب المرحلة؟ "طبعا" يقول يورغن كلوب مشددا "هذا ليس بعامل إطلاقا. لقد أظهر (ناغلسمان) وهو في 28 من العمر أنه مدرب بدرجة امتياز. وله اليوم من الخبرة ما يصل إليه آخرون وهم في الخامسة والأربعين أو الخميسين".

في المقابل، لا يستطيع فيليب لام الذي ساهم في لقب 2014 العالمي لألمانيا، تقاسم كلوب نفس القناعة، فهو "يشكك" في قدرة ناغلسمان، في أحدث تصريحات له، نشرتها صحفية بيلد أم زونتاغ الصادرة اليوم الأحد.

بالنسبة للام فإن التحديات التي تواجه الفريق "كبيرة"، مضيفاً "هل بإمكانه أن يفعل ذلك، لست في وضعية تمكني من الحكم، إنه يافع نسبيا، لا يمتلك الخبرة بعد، تنتابني بعض الشكوك".

 العد العكسي بدأ

أما ناغلسمان نفسه، فقد أكد للصحفيين عند تقديمه في مقر الاتحاد بفرانكفورت الجمعة، أنه لا يشعر بأي "هاجس" أو "خوف" من هذه المهمة التي "سيباشرها على الفور"ضمن فريق ثلاثي يضم كلاّ من بينيامين غلوك وزاندرو فاغنر.  

ولا عجب في ذلك، فالعد العكسي بدأ. اليوم أمامه 264 يوما فقط لإظهار ما إذا كان محقّا في ذلك أم لا. في 14 من يونيو/ تموز 2024 سيخوض فريقه مباراة افتتاح بطولة كأس أوروبا  على ملعب ميونيخ. والمنافس مجهول إلى حين إجراء القرعة.

إلى ذلك الحين سيدير مدرب المنتخب الجديد عشر مباريات دولية، من المفترض أن تصبح بداية "أسطورة صيفية ثانية" يقول ناغلسمان في إشارة إلى ما عاشته ألمانيا في مونديال 2006 على أرضها، حين بلغ المنتخب المركز الثالث بقيادة يورغن كلينسمان.

التشكيلة المنتظرة أصبحت موضوع نقاش وتحدي بين عشاق كرة القدم الألمانية، عدا إيلكاي غوندوغان الذي سيبقى أساسيا وبشهادة مدربه.

وهي رسالة واضحة منه إلى باقي اللاعبين معلنا انطلاق سباق حجز تذاكر التشكيلة الرسمية على الأقل للمبارتين القادمتين في القارة الأمريكية. ولهذا الغرض يحل ضيفا على مدرجات مباراة أنتراخت فراكفورت أمام فرايبورغ في ختام منافسات المرحلة الخامسة للدوري.

المباراة الأولى في 14 أكتوبر/ تشرين الأول أمام الولايات المتحدة والثانية في 18 منه أمام المكسيك. وكانتا مدرجتين في عهد هانزي فليكس وقد ساد انتقاد آنذاك حول ما إذا سيشكلان إجهادا للاعبين بسبب التفاوت الزمني أم لا.

بالنسبة للانتظارات المعلقة على شخص ناغلسمان، أصبح لهاتين المباراتين أهمية أخرى وفرصة للأخير لإجابة فورية حول إمكانياته لتولي المهمة.

و.ب/أ.ح (أف ب، سيد، د ب أ)

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب ماير

    زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.

  • Paul Breitner (r.) kämpft mit dem italienischen Stürmer Sandro Mazzola (l.) um den Ball (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    باول برايتنر

    لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Franz Beckenbauer reckt den WM-Pokal in die Höhe. (picture-alliance/empics/N. Simpson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فرانتس بكنباور

    نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Andreas Brehme bejubelt seinen Treffer gegen Italien zum 1:0 (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أندرياس بريمه

    المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.

  • Fritz Walter im jahr 1954 mit dem WM-Pokal in Berner Wankdorf-Stadion in der Hand. (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فريتس فالتر

    فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Fußball WM 90 Nationalmannschaft Deutschland Lothar Matthäus (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    لوتار ماتيوس

    كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.

  • Bildergalerie Fußballspiele Deutschland vs Spanien (Bongarts/Getty Images/Lutz Bongarts)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    ماتياس زامير

    كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.

  • Deutschland Fußball Günter Netzer wird 70 Fußball-WM 1974 Günter Netzer im Training (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غونتر نيتسر

    كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1958 (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    هلموت ران

    الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غيرد مولر

    غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أوفيه زيلر

    أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب هيربيرغر

    المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.


مختارات

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

أحد أبطال العالم يعود إلى واجهة المشهد الكروي، ماريو غوتسه يعود إلى الدوري الألماني. وبايرن ميونيخ أعلن رسميا عن ضم نجم السنغال وليفربول ساديو ماني، إلى صفوفه. من سينضم بعد إلى البوندسليغا ومن سيغادره؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تعيين ناغسلمان مدربا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم خلفا لهانزي فليك