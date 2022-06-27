 متعهدا بدعم أوكرانيا.. الناتو يعزز وجوده على أبواب روسيا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2022

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أخبار

متعهدا بدعم أوكرانيا.. الناتو يعزز وجوده على أبواب روسيا!

قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.

NATO Gipfel in Madrid

قررت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة مهمة في مدريد الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022) تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وإطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا، في خطوة اعتبرتها موسكو "عدائية" و"مزعزعة للاستقرار".

مختارات

"العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص"، هكذا رد الكرملين على تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بوتين ما كان "سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة لو كان امرأة".

تعرض حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف لهجمات يعتقد أنها صاروخية وذلك ساعات قبيل انطلاق قمة "السبع" بألمانيا. الهجمات تأتي إثر هجوم صاروخي على مدينة سارني غرب أوكرانيا، ورئيس بلدية كييف يعتبرها "محاولة لترهيب الأوكرانيين".

الفضاء الإلكتروني هو ساحة معركة الحروب الحديثة، كما هو الحال في أوكرانيا. وزيرة الدفاع الألمانية لامبريشت، زارت موقعا لإدارة العمليات السيبريانية، مؤكدة على أهمية وجود المحاربين السيبرانيين في الجيش. فكيف يعمل المركز؟

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عند افتتاح النقاشات التي يشارك فيها كل قادة الحلف حتى الخميس أن الحلف "في لحظة محورية" من تاريخه.

وهزّ الغزو الروسي لأوكرانيا التحالف الذي يضمّ 30 بلداً وأجبرته على القيام بأكبر عملية إصلاح لدفاعاته منذ نهاية الحرب الباردة.

وخلال هذه القمة التي اعتمد خلالها الحلف خريطة طريق استراتيجية جديدة بعد مراجعة تلك المعتمدة منذ 2010 للمرة الأولى، ندد قادة الحلف بـ"الوحشية المروعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا وتعهدوا بتقديم المزيد من الدعم لكييف.

وقال ستولتنبرغ "أوكرانيا يمكن أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر".

ووافقت القمة على خريطة طريق الاستراتيجية الجديدة للناتو جاء فيها أن روسيا "هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضافت الوثيقة التي حدّثت للمرة الأولى منذ العام 2010 "لا يمكننا استبعاد احتمال شن هجوم على سيادة الحلفاء ووحدة أراضيهم". وفي محاولة لمواجهة الخطر من روسيا، وافق القادة على تعزيز قواتهم في أوروبا الشرقية.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء متحدثا عبر الفيديو أمام قادة الحلف دعماً إضافياً من الحلف لإفساح المجال امام كييف لمواجهة القوات الروسية، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى "حوالى 5 مليارات دولار شهرياً" لتأمين دفاعها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طلب الرئيس الأوكراني من الناتو دعماً إضافياً من الحلف لإفساح المجال أمام كييف لمواجهة القوات الروسية.

وأعلن الأمين العام للحلف عن حزمة مشتركة جديدة من المساعدات العسكرية غير الفتاكة، تشمل معدات اتصالات آمنة وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة. وتشمل المساعدات أيضا تدريب قوات أوكرانية على استخدام أسلحة غربية أكثر حداثة على المدى الطويل.

وأعلنت النرويج الأربعاء عن إرسال ثلاث بطاريات قاذفات صواريخ بعيدة المدى من نوع "ام ال ار اس". ويوم الثلاثاء أعلن وزيرا الدفاع الالماني والهولندي عن تسليم ست قاذفات صواريخ إضافية.

زيادة الوجود العسكري الأمريكي

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "نحن على الموعد" و"سنثبت أن حلف الأطلسي ضروري أكثر من أي وقت مضى" معلناً عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في كل أنحاء أوروبا وخصوصاً في دول البلطيق.

وقال خلال قمة للحلف وصفها بأنها "تطبع التاريخ"، إنه سيعزّز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

بايدن في مدريد مع رئيس الحكومة الإسبانية

بايدن في مدريد مع رئيس الحكومة الإسبانية

وذكّر بايدن بأن الولايات المتحدة سبق أن نشرت هذا العام "20 ألف عسكري إضافيين في أوروبا لتعزيز صفوفنا ردًا على الخطوات العدوانية التي تقوم بها روسيا"، ما يرفع العدد الإجمالي الأمريكيين المتمركزين في القارة إلى أكثر من 100 ألف. لكنه لم يحدّد ما ستمثله التعزيزات التي أعلنت الأربعاء عموما من حيث العديد. واقتصرت التفاصيل التي صدرت عن واشنطن على رقمَي 625 لألمانيا و65 لإيطاليا.

وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدمّراتها في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا، الى ستّ بدلًا من أربع سابقًا.

في بولندا، ستقيم واشنطن "مقرًّا عامًّا دائمًا للفيلق الخامس في الجيش الأمريكي"، في ما سيكون، وفق البنتاغون، أول وجود أمريكي دائم في "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي.

 

وتابع بايدن "سنبقي على لواء إضافي" مؤلف في المجمل من خمسة آلاف عنصر ومقرّه رومانيا، وسنقوم "بعمليات انتشار إضافية في دول البلطيق"، فيما أوضح البنتاغون أن هذا الأمر يتعلق بأنظمة مدفعية وطيران ودفاع مضاد للطائرات بالإضافة إلى نشر قوات خاصة.

وتعهدت الولايات المتحدة أيضا "تكثيف التدريبات مع حلفائنا" في دول البلطيق، على أبواب روسيا، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريح مقتضب أمام الصحافة، "سنُرسل سربَين إضافيَين" من طائرات إف-35 المقاتلة إلى المملكة المتحدة و"سننشر قدرات دفاعية جوية إضافية" في ألمانيا وإيطاليا.

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20 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف روسي على مركز تسوق مزدحم

القصف الروسي يزداد شراسة

وتعقد قمة الحلف، في حين تستمر أوكرانيا على الأرض بدفع ثمن الغزو الروسي غالياً. وأعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء عن عدة ضربات دامية على مدنيين لا سيما في مناطق ميكولاييف (جنوب) ودنيبرو (وسط شرق).

وتأتي هذه الضربات بعد يومين على هجوم استهدف مركزًا تجاريًا مكتظًا في كريمنتشوك على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق كييف ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا وفقدان نحو أربعين شخصا بحسب السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إن عملية القصف هذه "هي من أفظع الأعمال الإرهابية في تاريخ أوروبا" داعيا إلى اعتبار روسيا "دولة راعية للإرهاب" بعد هذه الضربة التي استهدفت "مدينة هانئة".

ورغم بعض التقدم للقوات الروسية على الأرض في الأيام الماضية، اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن روسيا "فشلت في كل أهدافها الرئيسية". 

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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