متعة القيادة وتحديد السرعة

ما علاقة أوراق الخريف المتساقطة بسرعة دوران الأرض؟

مع حلول فصل الخريف، تزدان الشوارع بأوراق الشجر المصفرة، بيد أن هذه الأوراق المتساقطة والتي نراها مظهرا جماليا للخريف، يعتبرها العلماء عوامل محددة لسرعة دوران الكوكب بأكمله؟