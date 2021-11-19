 متعة القيادة وتحديد السرعة | عالم السرعة | DW | 02.12.2021

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عالم السرعة

متعة القيادة وتحديد السرعة

أصبح تحديد سرعة القيادة في المدن الألمانية أكثر شيوعًا. لذا يشعر عشاق السرعة بالقلق من أنهم قريبًا لن يتمكنوا سوى من السير ببطء وبأن متعة القيادة سرقت منهم.

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