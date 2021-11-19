متعة القيادة وتحديد السرعة

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أصبح تحديد سرعة القيادة في المدن الألمانية أكثر شيوعًا. لذا يشعر عشاق السرعة بالقلق من أنهم قريبًا لن يتمكنوا سوى من السير ببطء وبأن متعة القيادة سرقت منهم.
"مستشارة المناخ" وصفها الإعلام في فترة ما. ميركل تنهي حياتها السياسية كمستشارة قريبا، مودعة المرحلة بفيضانات مدمرة حطمت بلدات في غرب ألمانيا. فهل يمكن حقا وصف ميركل بأنها "مستشارة المناخ"، أم كان للمصالح رأي آخر؟
مع حلول فصل الخريف، تزدان الشوارع بأوراق الشجر المصفرة، بيد أن هذه الأوراق المتساقطة والتي نراها مظهرا جماليا للخريف، يعتبرها العلماء عوامل محددة لسرعة دوران الكوكب بأكمله؟
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