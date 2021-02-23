متظاهرون يقتحمون مبنى القنصلية اليونانية في برلين

تعرض مبنى القنصلية اليونانية في العاصمة الألمانية برلين للاقتحام من طرف متظاهرين، حسبما ذكرت الشرطة الألمانية، التي أكدت القبض على ثمانية رجال وامرأة.
اقتحم عدد من المتظاهرين الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2021) مبنى القنصلية اليونانية في العاصمة الألمانية برلين. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن المتظاهرين رفضوا مغادرة المبنى بشكل طوعي، مضيفاً أنه تم القبض على ثمانية رجال وامرأة.
وبحسب الشرطة، تم إنهاء "احتلال" القنصلية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. وكان موظفو القنصلية حرروا محضراً لدى الشرطة وطالبوا بالتدخل.
وقصد المتظاهرون بهذه العملية لفت الانتباه إلى ناشط مقبوض عليه في اليونان.
ع.ش/ي.أ (د ب أ)
عمليات طرد وإعادة قسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان، والعملية لا تتم فقط عبر خفر السواحل اليوناني، بل كذلك من طرف فرونتكس وسفن تابعة لحلف شمال الأطلسي، هذا ما وثقته دراسة لمنظمة ألمانية غير حكومية.
منذ أكثر من أربعة أشهر، طردت الحكومة اليونانية حوالي 11 ألف لاجئ معترف بهم من المخيمات ومرافق الاستقبال. اليوم، لا يزال الكثيرون منهم بلا مأوى يفترشون حدائق وساحات عامة مثل ساحة فيكتوريا في وسط العاصمة أثينا.