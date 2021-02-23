متظاهرون يقتحمون مبنى القنصلية اليونانية في برلين

اقتحم عدد من المتظاهرين الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2021) مبنى القنصلية اليونانية في العاصمة الألمانية برلين. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن المتظاهرين رفضوا مغادرة المبنى بشكل طوعي، مضيفاً أنه تم القبض على ثمانية رجال وامرأة.

وبحسب الشرطة، تم إنهاء "احتلال" القنصلية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. وكان موظفو القنصلية حرروا محضراً لدى الشرطة وطالبوا بالتدخل.

وقصد المتظاهرون بهذه العملية لفت الانتباه إلى ناشط مقبوض عليه في اليونان.

ع.ش/ي.أ (د ب أ)