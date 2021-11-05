 متظاهرون حول العالم يحثون قادة الدول لاتخاذ اجراءات أسرع لحماية المناخ | DW الأخبار | DW | 07.11.2021

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DW الأخبار

متظاهرون حول العالم يحثون قادة الدول لاتخاذ اجراءات أسرع لحماية المناخ

أثناء عقد قمة المناخ في غلاسكو خرج عشرات المحتجين حول العالم للمطالبة بتقليل استخدام الوقود الاحفوري وتقديم المساعدة للدول المتضررة من التغير المناخي خاصة الدول الفقيرة

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Northern lights in Salla, Lapland, Finland. Driving a reindeer throught the wintery forest is a breathtaking experience. On this safari you have a change to enjoy the nature and be amazed how reindeer go through the wilderness. Before the safari our guide will give you a driving lesson and tell you how to handle the reindeer. After the lesson you will get your own reindeer and drive it yourself behind our guide. Driving a reindeer and sleigh is quite simple and very relaxing way to move in the wintery forest. Along the way we will have couple stops. First the female and calf reindeer needs to be feb. On a photo stop you can have photos of you and reindeer and maybe take a pic for next Christmas card. For picnic we stop in Lappish hut and enjoy sausage, hot drinks and bun.

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