متظاهرون حول العالم يحثون قادة الدول لاتخاذ اجراءات أسرع لحماية المناخ

التعهد بوقف تدمير الغابات.. وعود فارغة أم خطة قابلة للتطبيق؟

في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟