 متظاهرون إيرانيون يطالبون بإسقاط النظام | DW الأخبار | DW | 26.10.2022

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DW الأخبار

متظاهرون إيرانيون يطالبون بإسقاط النظام

العديد من المتظاهرين في إيران يطالبون بإسقاط النظام والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ومع ذلك، يقول خامنئي إن المظاهرات تنظمها حكومات أجنبية وإنها جزء من محاولة لتقويض إيران. كما تعهد بمعاقبة المحتجين.

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