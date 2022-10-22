متظاهرون إيرانيون يطالبون بإسقاط النظام

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين تأييدًا للاحتجاجات في إيران

تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".