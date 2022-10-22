متظاهرون إيرانيون يطالبون بإسقاط النظام

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العديد من المتظاهرين في إيران يطالبون بإسقاط النظام والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ومع ذلك، يقول خامنئي إن المظاهرات تنظمها حكومات أجنبية وإنها جزء من محاولة لتقويض إيران. كما تعهد بمعاقبة المحتجين.
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
قالت عائلة رجل إسباني إنه اختفى في ظروف غامضة منذ وصوله الأراضي الإيرانية قادماً إليها من العراق. كان الرجل الإسباني قد انطلق في رحلة مشياً على الأقدام من بلاده متجهاً إلى قطر لحضور كأس العالم.
تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
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