متطوعون في طوابير للالتحاق بالجيش الأوكراني

عمدة كييف: الوضع في العاصمة تحت السيطرة ..والضحايا بالعشرات

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عشرات الأشخاص أصيبوا في قتال خلال الليل في العاصمة الأوكرانية، مؤكداً أنه لا توجد قوات روسية نظامية في كييف لكنها تحاول دخول المدينة من اتجاهات عدة.