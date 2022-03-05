 متطوعون في طوابير للالتحاق بالجيش الأوكراني | DW الأخبار | DW | 07.03.2022

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DW الأخبار

متطوعون في طوابير للالتحاق بالجيش الأوكراني

مع زيادة حدّة القتال في عدة مناطق شرق أوكرانيا وسقوط المدينة تلو الأخرى هناك بيد الروس، يسارع رجال كثيرون ممن تنحصر أعمارهم بين الثامنة عشر والستين سنة إلى الانضمام للجيش الأوكراني.

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