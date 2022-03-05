متطوعون في طوابير للالتحاق بالجيش الأوكراني

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مع زيادة حدّة القتال في عدة مناطق شرق أوكرانيا وسقوط المدينة تلو الأخرى هناك بيد الروس، يسارع رجال كثيرون ممن تنحصر أعمارهم بين الثامنة عشر والستين سنة إلى الانضمام للجيش الأوكراني.
بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، يجري العمل في ألمانيا على إعادة هيكلة السياسة الأمنية، حيث سيحصل الجيش الألماني على دعم وتجهيزات وأسلحة بقيمة 100 مليار يورو. ولكن ما هي الأسلحة التي تحتاجها القوات الألمانية بالفعل؟
هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم ما دعا السلطات لمطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ فوراً. يأتي ذلك في الوقت تقول فيه تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين إن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون الاستراتيجية.
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عشرات الأشخاص أصيبوا في قتال خلال الليل في العاصمة الأوكرانية، مؤكداً أنه لا توجد قوات روسية نظامية في كييف لكنها تحاول دخول المدينة من اتجاهات عدة.
رغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، فيما تستمر المعارك في محيط كييف والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.
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