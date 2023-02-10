 متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة | DW الأخبار | DW | 13.02.2023

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DW الأخبار

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك. ومناشدات مستمرة بضرورة إدخال مساعدات دولية كافية إلى المناطق المنكوبة.

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