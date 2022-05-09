متطوعون أوكران يصنعون سترات واقية من الرصاص

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منذ بداية الحرب في أوكرانيا، يساهم متطوعون في تعزيز القدارت العسكرية للجيش الأوكراني. مراسلة دي دبليو ريبيكا ريترس قابلت بعضهم في مدينة ميكولاييف، حيث يقومون بإعادة تدوير بعض المخلفات القديمة لصناعة سترات واقية من الرصاص
أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع، فيما أكدت موسكو تدميرها أسلحة أمريكية وأوروبية في شرق أوكرانيا.
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.
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