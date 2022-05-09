 متطوعون أوكران يصنعون سترات واقية من الرصاص | DW الأخبار | DW | 21.06.2022

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DW الأخبار

متطوعون أوكران يصنعون سترات واقية من الرصاص

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، يساهم متطوعون في تعزيز القدارت العسكرية للجيش الأوكراني. مراسلة دي دبليو ريبيكا ريترس قابلت بعضهم في مدينة ميكولاييف، حيث يقومون بإعادة تدوير بعض المخلفات القديمة لصناعة سترات واقية من الرصاص

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