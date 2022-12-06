متطرف صومالي سابق يكشف فظائع حركة الشباب المتطرفة

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قال مسؤولون صوماليون ومن الاتحاد الأفريقي إن قوات صومالية وميليشيات متحالفة معها طردت مقاتلي حركة الشباب المتطرفة من بلدة استراتيجية في وسط الصومال ظلت الحركة المتشددة تسيطر عليها لستة أعوام.
القوات الصومالية تنهي هجوماً قامت به حركة الشباب استهدف فندق حياة بالعاصمة مقديشيو. وهو الفندق الذي يرتاده عدد من مسؤولي الدولة، وخلف الهجوم أكثر من 12 قتيلاً وسط إدانة دولية قوية.
قتل 29 شخص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو يأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مسلحي حركة "الشباب".
في أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الجديد، قتل 12 شخصا على الأقل في فندق بمقديشو استهدفته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي أكدت مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أعلنت قوات الأمن إنقاذ العشرات.
قتل نحو 20 شخصاً في الصومال في هجوم تبنته "جماعة الشباب"، التي اعترضت قافلة مركبات في وسط البلاد. وحسب مسؤول صومالي دمر المسلحون من الآبار وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى.
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