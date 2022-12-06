 متطرف صومالي سابق يكشف فظائع حركة الشباب المتطرفة | DW الأخبار | DW | 06.12.2022

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DW الأخبار

متطرف صومالي سابق يكشف فظائع حركة الشباب المتطرفة

قال مسؤولون صوماليون ومن الاتحاد الأفريقي إن قوات صومالية وميليشيات متحالفة معها طردت مقاتلي حركة الشباب المتطرفة من بلدة استراتيجية في وسط الصومال ظلت الحركة المتشددة تسيطر عليها لستة أعوام.

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