 مترو طهران - سوق متنقل في عربات النساء | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

مترو طهران - سوق متنقل في عربات النساء

رحلة بالمترو عبر عاصمة إيران تضيف للمرء خبرة خاصة في العربات المخصصة للنساء. DW كانت هناك وسجلت الصحفية آنيا كوخ مشاهداتها في عربات النساء التي تعج بالبائعات المتجولات في رحلة من شمال طهران العصري إلى جنوبها المحافظ.

Iran Teheran | Reportage Metro Linie 1 | Bahnsteig & Gleise (DW/A. Koch)

رحلة في قطار أنفاق في العاصمة الإيرانية طهران تظهر اختلافاً بين شمالها العصري وجنوبها المحافظ

يقطّع بائع الخضار قشور ثمار الهندباء بسكين، وبعد أن ينتهي من ذلك يرتّب الخضروات بعناية بين الفلفل الأحمر والليمون الأخضر الفاتح. تمتد بسطة البائع في سوق تجريش لعدة أمتار. تمثل هذه البقعة منطقة جذب للإيرانيين والسياح على حد سواء، وسوقها الغارق ببحر ملون من البضائع بات موقعاََ لالتقاط الصور.

مختارات

كشفت تقارير إعلامية إيرانية أن فقراء ومدمنين ينامون داخل مقبرة شهريار غرب طهران. وأثارت هذه التقارير موجة غضب شعبي شارك فيه المخرج المعروف أصغر فرهدي، ليرد عليه فيما بعد الرئيس حسن روحاني. (28.12.2016)

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا ظاهرة زواج الشباب الإيراني وفق التقاليد الفارسية القديمة وبعيدا، قدر الإمكان، عن استخدام اللغة العربية العربية. واختلفت الآراء في تقييم الظاهرة. DW عربية ناقشت بعض الخبراء في الأمر. (03.09.2019)

سرت بضع خطوات عن بسطة البقال لأصل إلى الشارع الذي تطل عليه قمم جبال البرز المكللة بالثلوج. من هنا يبدأ قطار الأنفاق (مترو) رقم 1 رحلته عبر العاصمة، وقررت أن أسافر عبره من هذا الجزء الثري من العاصمة إلى جنوبها.

الرجال غير مرغوب فيهم
في البداية عليك أن تهبط بستة سلالم كهربائية متعاقبة لتصل إلى جوف الأنفاق التي يسير فيها المترو، ومن مكتب بيع البطاقات ابتعت بطاقة هي عبارة عن ورقة صغيرة رقيقة عليها رمز وقيمتها تعادل 7 سنتات، أضعها على الجهاز فتفتح لي عارضة الدخولِ الطريقَ إلى الرصيف الذي أروم.

في البداية كما النهاية هناك جداريات عملاقة تزين جدران المحطة بصور نساء يرتدين الحجاب. على الأرض لافتة كتب عليها "للنساء فقط"، الرجال غير مرغوب في وجودهم في عربات النساء التي تقف في هذه النقطة.

Iran Teheran | Reportage Metro Linie 1 | Basar von Tajrish (DW/A. Koch)

سوق تجريش في العاصمة الإيرانية طهران

حال وصول القطار، لاحظت أن عربات النساء أقل زحاماً من عربات الرجال. اخترت مقعداً بلاستيكياً أزرق، فيما تبتسم لي بود امرأتان تجلسان قبالي. أعربتُ لهنّ عن رغبتي في معرفة سبب تفضيل النساء هذه العربات بدلاً من العربات المختلطة مع الرجال، فقالت إحداهن وهي في عشرينياتها: "المكان هنا أجمل، وحين يكون كل المسافرين نساء فلا يلزمنا أن نبدي تحفظاً"، فيما قالت المرأة الجالسة إلى جنبها واسمها سهيلة: "إنها مسألة تعوّد، فحين آخذ المترو لوحدي استخدم عربات النساء، أما حين أسافر مع زوجي فنأخذ إحدى العربات المختلطة". عربات النساء في العادة أقل اكتظاظاً، وهناك مساحة أوسع للحركة. كتبت السيدة على بطاقتها شيئاً ثم أضافت "كما أن رائحتها أفضل".

Iran Teheran | Reportage Metro Linie 1 | Women only - Schild (DW/A. Koch)

"فقط للنساء"، هذا ما هو مكتوب على بعض أرصفة قطار الأنفاق في طهران


"جوارب وأقداح للشرب في العربات"
تحرك فضولي لأسألها إن كانت تخشى الغثيان في العربات المختلطة، فبدت على سِماها الدهشة وهي تجيب: "لا، بالتأكيد لا!". لم أضف شيئاً للحديث، وفجأة لفت انتباهي رجل يسير بشكل طبيعي في عربات النساء وفي يده ما يشبه رف ملابس صُفّت عليه بضعة أزواج من جوارب ملونة.

يعرض البائع مدى مرونة الجوارب، ومدى تنوع ألوانها ونقشاتها، لكنّ اليوم لم يكن يوم سعده مع الزبائن، لذا سارع بالترجل في المحطة التالية، ليصعد شاب قوي البدن يبيع حافظات للهواتف الذكية، يكسو هاتفه المحمول بإحدى الحافظات ويعلقه على باب المترو الداخلي. تُظهر المرأة الجالسة بجانبي اهتماماً ببضاعته، وتعطيه هاتفها دون تردد، ليجرب إن كانت الحافظة تناسبه. وفجأة ينتاب البائع الهلع، فيقرفص على أرضية المترو عند  قدمي وتظهر عليه علامات الاضطراب.

عبر النافذة أشاهد شرطياً يمشي على رصيف المحطة حيث توقف القطار، وحال أن يعاود المترو انطلاقه، يستأنف الرجل صفقته مع المشترية الجالسة بجانبي ويبيعها إحدى الحافظات، ويغادر إلى العربة التالية. وجود رجل في عربات النساء لا يزعج أي أحد كما يبدو.

Iran Teheran | Reportage Metro Linie 1 | Soheila, Passantin (DW/A. Koch)

سهيلة تستخدم قطار الأنفاق المخصص للنساء عندما تسافر لوحدها


أغطية رؤوس النساء محكمة الربط في جنوب العاصمة
يواصل المترو رحلته باتجاه جنوب طهران، ورغم أننا نسير تحت الأرض لكن بوسعي أن أدرك تبدل مناظر المدينة. تصبح العربة أكثر زحاماً بمسافرات يغلب على لباسهن السواد وتصبح ملابسهن فضفاضة أكثر، فيما تغطين رؤوسهن بحجاب وتخفين شعرهن بشدة، أما المنديل الذهبي البراق الذي يغطي شعري، فيتراجع إلى الخلف كاشفاً عن مساحة أكبر من شعري على طريقة النساء في شمال طهران.

هذه المرة يُباع في عربتنا الشاي وأجهزة شحن الهواتف النقالة ومحافظ يدوية صغيرة ومسكرات تجميل الاهداب. البائعة اسمها سارة وقد وضعت على وجهها مكياجاً ثقيلاً، وعلى شفتيها حُمرة صارخة، فيما زيّنت أهداب عينها اليسرى بمسكرة زرقاء اللون، أما العين اليمنى فزينتها بمسكرة داكنة السواد. تعرض البائعة مرآة جيب للزبونات المحتملات، وبوسع أيّ منهن أن تجرب المسكرة على أهداب عينيها قبل أن تشتريها.

Iran Teheran | Reportage Metro Linie 1 | Viertel Tajrish (DW/A. Koch)

منطقة تجريش في طهران

تقول بحماس: "بعت كثيراً اليوم، عملي يسير على مايرام"، موضحة أنها تعرض هذه البضائع كل يوم في عربات المترو النسائية، من الضحى حتى منتصف الليل. وتعلّق بالقول: "إنها مهنة صعبة، لكن لا خيار لدي"، ثم تبيّن أنها ترغب أن يكون لها بسطة ثابتة في السوق، لكن إيجارات البسطات ارتفعت بشكل كبير. سألتُها إن كانت تبيع في العربات المختلطة أيضاً، فنفت بشدة قائلة: "لا أحصل على عشرة زبائن هناك".

في هذا الوقت، ازدحمت عربة النساء بالمسافرات، وبعد 16 محطة وقوف وصلت إلى وجهتي، محطة "الخامس عشر من خرداد" . أحشر نفسي بين جمع المسافرات المغادرات للعربة، وأترجل فيما يواصل المترو سفره إلى جنوب العاصمة. خارج محطة المترو تسير السيارات ببطء بسبب ازدحام الشوارع، وهكذا هو حال شوارع طهران دائماً. رائحة الكازولين النفاثة تعم المدينة، ويتحرك حولي مئات الناس.

على بعد بضع خطوات يقع السوق الكبير "بازار بزرك" والذي يعد أكبر سوق في العالم. لدي شعور أنّ كل أهل طهران يرومون الذهاب إلى هذا السوق اليوم، ويتردد في داخلي السؤال: لماذا يذهب الناس أصلاً إلى السوق ما دام بوسعهم أن يبتاعوا كل شيء تقريبا في عربات المترو؟!

آنيا كوخ/ م.م - DW

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "أنصاف تماثيل"

    بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 تم تحطيم العديد من الآثار التي كانت تعود لزمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكم إيران من عام 1942 إلى الإطاحة به في عام 1979. وكان للعديد من التماثيل نفس مصير هذا التمثال، الذي لم يبق منه سوى الساقين، فضريح والد الشاه (رضا بهلوي) مثلاً تمت تسويته بالأرض.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    ترف محفوظ

    لم يغير حكام إيران الذي أطاحوا بالشاه كثيراً في قصور بهلوي في أقصى شمال طهران، فالجسور البرونزية والسجاد اليدوي الضخم وكمية الذهب الكبيرة تظهر الترف الذي كان يعيشه الشاه مع زوجته فرح ديبا وأطفاله.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    مسؤول آلة التعذيب

    ويظهر متحف إبرات في السجن السابق لمنظمة المخابرات والأمن القومي آنذاك (سافاك) الجانب الآخر من حكم الشاه بهلوي. وتذكّر صورة الشاه المعلقة على الحائط بالمسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها منظمة سافاك سيئة السمعة. ولا يزال سجن إيفين الذي يعد أكبر ثاني سجن للتعذيب في البلاد، مستخدماً حتى اليوم.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    بريق الماضي

    في مركز المدينة القديمة في طهران لا تزال هناك شهادات أخرى من فترة حكم الشاه بهلوي. في شارع لاليزار كان هناك مسرح وبعض الحانات وبيوت الدعارة، كدليل على مجتمع متحرر، وقد تم إغلاقها بعد الثورة الإيرانية. اليوم تباع المصابيح في هذا الشارع.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    علامات للحكم السابق

    المباني الأخرى من زمن الشاه محمية بشكل جيد، مثل بوابة الحديقة الوطنية في جنوب طهران، التي تؤدي إلى وزارة الخارجية. وحتى لو كان علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرفرف أمامها، إلا أن باني هذه البوابة لا يزال معروفاً.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "الأسد والشمس" تحت علم الثورة الإيرانية

    بعد ما يقرب 40 عاماً، تظهر بعض أجزاء "الأسد والشمس" تحت هذه الأعلام التي تم رسمها بعد الثورة الإسلامية. ويعتبر الأسد والشمس، علامات قديمة على قوة الملوك الفرس.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    منطقة للهدايا التذكارية

    لعب السوق الشعبي الكبير في جنوب المدينة (البازار) وتجاره المحافظون التقليديون دوراً حاسماً في سقوط الشاه في عام 1979. إلا أن كثيرين منهم يبيعون اليوم رموزاً محظورة لفترة حكمه في الشوارع الضيقة.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    طوابع "حنين"

    في البازار تباع على سبيل المثال بعض الطوابع التي عليها صور أفراد عائلة الشاه. ولا تجذب اهتمام جامعي الطوابع فحسب، بل حتى الإيرانيين الذين يحنون إلى زمن حكم الشاه بهلوي. تيريزا تروبر/ م.ع.ح


إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار