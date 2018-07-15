 مترو الأنفاق في فرنسا يكرم ″الديوك″ على طريقته الخاصة | عالم المنوعات | DW | 16.07.2018

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منوعات

مترو الأنفاق في فرنسا يكرم "الديوك" على طريقته الخاصة

احتفل الآلاف من مشجعي فرنسا بفوزها في نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا. ولم تقتصر تلك الفرحة على المشجعين وإنما أيضاً شركة خطوط مترو الأنفاق الفرنسية. فما الذي فعلته لتكريم اللاعبين؟

FIFA Russland WM 2018 Fanmeile in Paris (Reuters/J. P. Pleissier)

قررت شركة خطوط مترو الأنفاق الفرنسية تغيير أسماء ست محطات إلى أسماء لاعبي فريق " الديوك" الفرنسي " احتفالاً بفوزه بكأس العالم وتكريماً للأبطال. وأطلقت الشركة على المحطات اسم مدرب المنتخب الفرنسي  ديدييه ديشان  بالإضافة إلى اسم مجموعة من اللاعبين، بحسب موقع sport الألماني.

وكانت محطة "افرون"  قد تغير اسمها إلى   Nous Avron Gagné   والتي تعني "لقد فزنا". كما تحولت محطة "شارل ديجول-ايتوال" إلى "لدينا نجمتان" في إشارة إلى فوز فرنسا بكأس العالم مرتين في عامي 1998 و2018.

وتم تغيير اسم محطة "نوتر دام دي شان "  إلى Notre Didier Deschamps   في إشارة إلى  ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب.

 وطبقاً لما ذكره موقع RTL sport  الفرنسي ، تحول اسم محطة فيكتور هوجو، الروائي والشاعر الفرنسي الشهير إلى  Victor Hugo Lloris تكريماً لحارس مرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس.

 

ومن المقرر إقامة احتفال آخر بعد عودة المنتخب إلى فرنسا اليوم الاثنتين السادس عشر من ( يوليو/تموز 2018)، حيث يجوب المنتخب شارع الشانزليزيه على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير والمشجعين الفرنسيين، في واحد من أشهر شوارع العاصمة باريس، وفقاً لما ورد بالموقع.

س.م/س.ك

 

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